BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BRENDBI - SONDERJISKE (tip 1, kvota 1,42) - početak 19.00

Utakmica 4. kola prvenstva Danske. Brendbi je dobro startovao, osvojio sedam bodova iz prve tri utakmice, dok su gosti još bez pobede i imaju samo bod, te su 12. na tabeli. Pobedi li, Brendbi ima šansu da makar privremeno skoči i na čelnu poziciju, jer je lider Kopenhagen svoj meč odložio.

KARABAG - ŠAMAKI (tip 1, kvota 1,45) - početak 17.30

Start je nove sezone u prvenstva Azerbejdžana i fudbaleri Karabaga imaju velika očekivanja. Prošlu sezonu završili su na drugom mestu i sada žele da budu znatno bolji i dođu do titule. Šamaki je bio osmi i verovatno bi se zadovoljio da ponovo bude u sredini.

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SASUOLO - ĆEZENA (tip 1, kvota 1,50) - početak 18.30

Još jedna utakmica u ranoj fazi takmičenja u Kupu Italije. Svakako, Sasuolo je favorit iako trener Alberto Akvilani još nije načisto ko će sve moći da igra, pošto se priča o transferu Torsveda i Pinamontija, a mnogi igrači još nisu u pravoj takmičarskoj formi.

KASA PIJA - BENFIKA (tip 2, kvota 1,22) - početak 21.15

Neverovatno zvuči podatak da Benfika nije uspela na tri poslednja meča da pobedi Kasa Piju. Početkom 2025. bilo je 3:1 za Kasa Piju, da bi posle toga odigrali 2:2 i 1:1. Benfika je na startu igrala 2:2 kod kuće sa Akademikom Vizeu, pa svakako ima imperativ pobede.

HEKEN - HALMŠTAD (tip 1, kvota 1,33) - početak 19.00

Susret 17. kola prvenstva Švedske. Domaćin svakako ima daleko veće ambicije jer bi pobedom mogao da napravi skok sa sedme na treću poziciju. Što se tiče gostiju, oni su ubedljivo poslednji i imaju svega jedan osvojen bod na poslednjih sedam utakmica.

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