GRACIAS #10
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Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 01:15
Kratko i jasno...
Još malo i gotovo... Poslednji put fudbalska planeta ima priliku da vidi Lionela Mesija u opremi reprezentacije Argentine, još malo ćemo ga gledati kako uveseljava publikom širom SAD kao fudbaler Inter Majamija.
Buenos Ajres i cela Argentina ustali su kako bi pozdravili najboljeg u istoriji po poslednji put kao igrača i kapitena nacionalne selekcije. Više od 80.000 duša našlo je svoje mesto na tribinama, a Leo Mesi nijednog trenutka nije skrivao emocije zbog verovatno najemotivnijeg dana u svojoj karijeri.
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Ceo Monumental mu je pevao "Sa Mesijem da nas vodi, osvojićemo sve". On je sa suzama u očima ispratio državnu himnu, selektor Lionel Skaloni uslikan je kako mu suza pada niz lice.
U minutima pre nego što je susret protiv Benina počeo, na terenu je bio razvijen veliki dres sa brojem "10" na kojem je stajalo "GRACIAS (Hvala ti)".
Kratko i jasno... Najveći!