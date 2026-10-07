GRACIAS #10

Još malo i gotovo... Poslednji put fudbalska planeta ima priliku da vidi Lionela Mesija u opremi reprezentacije Argentine, još malo ćemo ga gledati kako uveseljava publikom širom SAD kao fudbaler Inter Majamija.

Buenos Ajres i cela Argentina ustali su kako bi pozdravili najboljeg u istoriji po poslednji put kao igrača i kapitena nacionalne selekcije. Više od 80.000 duša našlo je svoje mesto na tribinama, a Leo Mesi nijednog trenutka nije skrivao emocije zbog verovatno najemotivnijeg dana u svojoj karijeri.