Leov oproštaj uz žestoke uvrede: Monumental se okrenuo protiv predsednika Saveza
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 02:07
Dok je Argentina čekala poslednji nastup svog najvećeg fudbalera u reprezentativnom dresu, deo navijača imao je poruku za Klaudija Tapiju
Pola sata pre početka utakmice kojom se Lionel Mesi oprašta od reprezentacije Argentine, sa tribina Monumentala odjekivale su uvrede na račun čoveka koji je organizovao njegov oproštaj.
Prema pisanju argentinskog lista La Nacion, sve je počelo na gornjem delu tribine Sentenario, odakle su navijači predsedniku Fudbalskog saveza Argentine Klaudiju Čikiju Tapiji skandirali: "Čiki Tapija, drukaro".
Izabrane vesti
Ove povike pratile su i teške psovke na račun prvog čoveka argentinskog fudbala. Pesma se ubrzo proširila i na druge delove Monumentala, uključujući tribinu Sivori, gde se protestu pridružio deo okupljenih navijača. Ipak, kako navodi Diario de Cuyo, skandiranje nije zahvatilo čitav stadion.
Tapija je i ranije bio izložen uvredama na utakmicama River Plejta, čiji su navijači u više navrata javno iskazivali nezadovoljstvo njegovim radom. Zvižducima je dočekan i na Bombonjeri, tokom ceremonije posvećene Huanu Romanu Rikelmeu.
Glavni razlog za uvrede kojim je Tapija izložen su dugogodišnje optužbe na račun njegovog vođenja argentinskog fudbala, pre svega zbog kontroverznih sudijskih odluka i sumnji u povlašćen tretman pojedinih klubova. Posebno su nezadovoljni navijači Rivera, koji Tapiju optužuju za pristrasnost prema Boki Juniors i Barakas Sentralu, klubu sa kojim je godinama povezan.
Ovoga puta protest se dogodio tokom Mesijevog oproštaja, u čijoj je organizaciji Tapija imao važnu ulogu. Predsednik Saveza prethodnih nedelja bio je jedan od glavnih promotera svečanosti na Monumentalu, koju je i javno najavljivao.
Sa donjeg dela tribine Sivori začula se i pesma "Leo Mesi, želim da ti kažem", posvećena kapitenu Argentine. Podršku je tokom zagrevanja dobio i Emilijano Martinez, koji je na poznati poziv navijača da zapleše odgovorio svojim karakterističnim pokretima.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Mesijev izlazak na teren potom je izazvao ovacije čitavog Monumentala.