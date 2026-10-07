Leov oproštaj uz žestoke uvrede: Monumental se okrenuo protiv predsednika Saveza

Pola sata pre početka utakmice kojom se Lionel Mesi oprašta od reprezentacije Argentine, sa tribina Monumentala odjekivale su uvrede na račun čoveka koji je organizovao njegov oproštaj.

Prema pisanju argentinskog lista La Nacion, sve je počelo na gornjem delu tribine Sentenario, odakle su navijači predsedniku Fudbalskog saveza Argentine Klaudiju Čikiju Tapiji skandirali: "Čiki Tapija, drukaro".