Udarac za Filu: Centar završio sezonu, Siksersi očekuju poseban izuzetak NBA lige

Pregledi magnetnom rezonancom potvrdili su najgore prognoze, a iz Filadelfije je saopšteno da će 24-godišnji centar morati na operaciju. Hukporti je tokom leta stigao među Sikserse posle dve sezone u Njujorku, sa kojim je prethodne takmičarske godine osvojio NBA titulu. Potpisao je jednogodišnji ugovor vredan 3.400.000 dolara, uz očekivanje da će predstavljati jednu od alternativa Džoelu Embidu na centarskoj poziciji.

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Njegova povreda sada otvara i pitanje dodatnog angažovanja na tržištu, a Filadelfija bi, prema informacijama ESPN-ovog stručnjaka za NBA finansije Bobija Marksa, trebalo da dobije poseban izuzetak za povređenog igrača (Disabled Player Exception).

Reč je o mehanizmu koji NBA klubovima omogućava da, u slučaju ozbiljne povrede zbog koje košarkaš propušta ostatak sezone, podnesu zahtev za angažovanje zamene pod posebnim uslovima. Maksimalna vrednost izuzetka u Hukportijevom slučaju iznosila bi 1.700.000 dolara, odnosno polovinu njegove godišnje plate. Takav izuzetak može da se iskoristi za dovođenje jednog igrača na jednogodišnji ugovor ili, uz odgovarajuća ograničenja, za njegovo preuzimanje putem trejda. Zahtev mora da odobri NBA liga, na osnovu procene lekara kojeg ona imenuje.

Međutim, čak i ukoliko Filadelfija dobije očekivano odobrenje, neće automatski moći da dovede novog centra. Siksersi se trenutno nalaze svega 1.800.000 dolara ispod prvog finansijskog praga NBA lige (first apron), što im ozbiljno ograničava mogućnost potpisivanja dodatnog standardnog ugovora. Zbog toga će uprava morati da razmotri i druge poteze kojima bi oslobodila prostor u budžetu.