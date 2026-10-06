Udarac za Filu: Centar završio sezonu, Siksersi očekuju poseban izuzetak NBA lige
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 23:13
Nemac pokidao Ahilovu tetivu na debiju protiv bivšeg kluba, a Filadelfija bi mogla da dobije 1.700.000 dolara za angažovanje zamene. Ipak, finansijska ograničenja predstavljaju ozbiljan problem
Tek što je stigao u Filadelfiju, Arijel Hukporti moraće na dugu pauzu. Nemački centar doživeo je tešku povredu na prvoj predsezonskoj utakmici u dresu Seventisiksersa, pošto je pokidao Ahilovu tetivu desne noge, zbog čega je za njega sezona 2026/27 završena i pre nego što je počela.
Hukporti se povredio već u prvoj četvrtini susreta protiv Njujork Niksa, svog doskorašnjeg kluba. Prilikom jedne defanzivne reakcije pao je na parket bez kontakta sa protivničkim igračem i odmah se uhvatio za desnu nogu. U pomoć mu je pritekao bivši saigrač Karl Entoni Tauns, koji mu je pomogao da napusti teren.
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Pregledi magnetnom rezonancom potvrdili su najgore prognoze, a iz Filadelfije je saopšteno da će 24-godišnji centar morati na operaciju. Hukporti je tokom leta stigao među Sikserse posle dve sezone u Njujorku, sa kojim je prethodne takmičarske godine osvojio NBA titulu. Potpisao je jednogodišnji ugovor vredan 3.400.000 dolara, uz očekivanje da će predstavljati jednu od alternativa Džoelu Embidu na centarskoj poziciji.
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Njegova povreda sada otvara i pitanje dodatnog angažovanja na tržištu, a Filadelfija bi, prema informacijama ESPN-ovog stručnjaka za NBA finansije Bobija Marksa, trebalo da dobije poseban izuzetak za povređenog igrača (Disabled Player Exception).
Reč je o mehanizmu koji NBA klubovima omogućava da, u slučaju ozbiljne povrede zbog koje košarkaš propušta ostatak sezone, podnesu zahtev za angažovanje zamene pod posebnim uslovima. Maksimalna vrednost izuzetka u Hukportijevom slučaju iznosila bi 1.700.000 dolara, odnosno polovinu njegove godišnje plate. Takav izuzetak može da se iskoristi za dovođenje jednog igrača na jednogodišnji ugovor ili, uz odgovarajuća ograničenja, za njegovo preuzimanje putem trejda. Zahtev mora da odobri NBA liga, na osnovu procene lekara kojeg ona imenuje.
Međutim, čak i ukoliko Filadelfija dobije očekivano odobrenje, neće automatski moći da dovede novog centra. Siksersi se trenutno nalaze svega 1.800.000 dolara ispod prvog finansijskog praga NBA lige (first apron), što im ozbiljno ograničava mogućnost potpisivanja dodatnog standardnog ugovora. Zbog toga će uprava morati da razmotri i druge poteze kojima bi oslobodila prostor u budžetu.
Kao jedna od mogućnosti pominje se rastanak sa Džabarijem Vokerom, čiji ugovor sadrži svega 250.000 dolara garantovanog novca, dok bi manji trejd mogao da obezbedi dodatnu finansijsku fleksibilnost. Druga opcija je korišćenje slobodnog mesta za igrača sa dvosmernim ugovorom (two-way contract). Među kandidatima je i iskusni centar Tako Fol, koji se trenutno nalazi u Filadelfiji na ugovoru za trening kamp, ali i sam ima problema sa povredom kuka.
Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je van stroja i Adem Bona, koji zbog povrede levog stopala još nije učestvovao na treninzima tokom pripremnog perioda. Filadelfija tako pred početak sezone ostaje sa ozbiljno oslabljenom centarskom rotacijom, a eventualni finansijski izuzetak predstavlja samo deo rešenja...