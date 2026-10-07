Gol i dve asistencije za kraj kakav istorija želi! Ostaće zapisano u zvezdama: Mesi, najveći si
Vreme čitanja: 4min | sre. 07.10.26. | 03:30
Imao je nekoliko izglednih situacija da zatrese mrežu bar još jednom, a mogao je i do treće asistencije. Čak i u poslednjem meču želeo je da pokaže svoju veličinu i u tome je uspeo
Debi u seniorskoj reprezentaciji Argentine imao je kao 18-godišnjak, sada već davnog avgusta 2005. u Budimpešti protiv Mađarske. Prvenac za Albiseleste upisao je protiv Srbije i Crne Gore na Mundijalu u Nemačkoj naredne godine. Poslednji gol i asistenciju zabeležio je na svom oproštaju, u meču protiv Benina 7. oktobra 2026. I to pogodak uz čak dva proigravanja u istoj utakmici! Za pobedu rezultatom 3:0 na kraju.
Reprezentativna karijera Lionela Mesija došla je do kraja, a u svom poslednjem nastupu, na Monumentalu u Buenos Ajresu, više od 80.000 gledalaca oduševio je onako, kako samo on ume... Imao je nekoliko prilika da zatrese mrežu Benina i na mnogo atraktivniji način, propustio je bio šansu da čak i da stigne do drugog gola na meču, međutim hicem sa penala na simboličan način zaokružio je reprezentativnu karijeru dugu više od 21 godine. Da ovo veče bude samo njegovo, potrudio se i sa asistencijama kojim je spremio golove Nikolasa Otamendija i Nika Paza.
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Igrao se 48. minut, tek što je počelo drugo poluvreme, kada je Mesi izveo korner sa leve strane. Poslao je loptu tačno na peterac, a prekaljeni štoper utrčao je na pravo mesto, tako da je iznenadio odbranu Benina, pre nego što je zatresao mrežu u maniru vrhunskih "devetki". Monumental je eksplodirao, a Otamendi je otrčao kod svog dugogodišnjeg prijatelja i saigrača, kako bi ga zagrlio, čak i podigao i pripisao mu zasluge za pogodak.
Nedugo zatim Nikolas Otamendi je završio meč, da bi se od 60. minuta na terenu našao Niko Paz, u kome mnogi na neki način vide naslednika najvećeg svih vremena... Nepun minut proveo je na terenu fudbaler Koma, pre nego što ga je Mesi uposlio jednostavnim proigravanjem između dvojice protivnika. Mladi as je na prelep način pogodio dalji ugao posle udarca sa gotovo 20 metara.
Već u 70. minutu čileanski arbitar Fernando Vehar pokazao je na belu tačku posle oštrog starta Tamimua Uorua nad Agustinom Đajom. Mesi je uzeo loptu i pogodio desnu stranu. Bio je to njegov 126. gol u reprezentativnoj karijeri.
Nepuna dva minuta kasnije, desio se i Mesijev neverovatan promašaj sa nekih šest-sedam metara! Loptu mu je poslao Niko Paz sa leve strane, on je probao desnom nogom i - promašio. I najboljima se dešavaju ovakvi neiskorišćeni "ziceri"...
Koliko mu je stalo da i u poslednjoj utakmici bude veličanstven, videlo se samo trenutak pre nego što je promašio maltene praznu mrežu. Nešto bržu dugu loptu uspeo je da stigne, iako su ga bukvalno milimetri delili od toga da ode u gol-aut... Neverovatno! Kasnije je umalo stigao i do "het-trika" asistencija, a imao je i još jednu dobru situaciju da pogodi metu. No, rezultat se više nije menjao i ostalo je 3:0. Poslednji udarac uputio je iz slobodnjaka u petom minutu nadoknade, sa dvadesetak metara od gola. Udarac nije bio najbolji, lopta je odletela daleko iznad gola. Ali, to nikom nije bilo ni važno, veče je Mesi već ukrasio na najlepši mogući način.
Leo Mesi je ostao na terenu do poslednjeg sudijskog zvižduka, posle čega je zauvek rekao "zbogom" nacionalnoj selekciji kojoj je doneo svetsku titulu, dva pehara šampiona Južne Amerike i osvajača Finalisime... Dobio je na poklon loptu, čak i kartone koje je sudija iz Čilea držao u džepu. A, onda je ceo Monumental zaplakao u momentu za večnost...
Kakva je to karijera bila! Ostaće zapisano u zvezdama... Ili, u ovom slučaju - dronovima koji su na nebu iznad Buenos Ajresa napravili spektakularan ispraćaj.