Debi u seniorskoj reprezentaciji Argentine imao je kao 18-godišnjak, sada već davnog avgusta 2005. u Budimpešti protiv Mađarske. Prvenac za Albiseleste upisao je protiv Srbije i Crne Gore na Mundijalu u Nemačkoj naredne godine. Poslednji gol i asistenciju zabeležio je na svom oproštaju, u meču protiv Benina 7. oktobra 2026. I to pogodak uz čak dva proigravanja u istoj utakmici! Za pobedu rezultatom 3:0 na kraju.

Reprezentativna karijera Lionela Mesija došla je do kraja, a u svom poslednjem nastupu, na Monumentalu u Buenos Ajresu, više od 80.000 gledalaca oduševio je onako, kako samo on ume... Imao je nekoliko prilika da zatrese mrežu Benina i na mnogo atraktivniji način, propustio je bio šansu da čak i da stigne do drugog gola na meču, međutim hicem sa penala na simboličan način zaokružio je reprezentativnu karijeru dugu više od 21 godine. Da ovo veče bude samo njegovo, potrudio se i sa asistencijama kojim je spremio golove Nikolasa Otamendija i Nika Paza.