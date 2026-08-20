BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BENFIKA - ORHUS (tip 1, kvota 1,15) - početak 21.00

Orlovi iz Lisabona na poslednjem stepeniku na putu ka Ligi Evrope dočekuju ekipu iz Danske, koja je u kvalifikacijama Lige šampiona izgubila od Sabaha. Danci imaju dva poraza zaredom, za vikend su izgubili od Viborga (2:1) dok je Benfika imala golgetersko raspucavanje u Primeiri pobedivši u gostima Kasa Piju sa 7:0.

JAGJELONIJA - IBERIJA 1999 (tip 1, kvota 1,40) - početak 18.00

Čini se da je poljski predstavnik imao nezgodnijeg protivnika u prethodnoj rundi nego sada. Jagjelonija je uspela da eliminiše Rendžers i to je dovoljna opomena Iberiji 1999 iz Gruzije. Gosti su posle produžetaka eliminisali Larn iz Severne Irske, a za vikend su u prvenstvu izgubili od Torpeda iz Kutaisija sa 4:3.

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HETAFE - PARTIZAN (tip 1, kvota 1,40) - početak 21.00

Prvi susret plej-ofa za plasman u Ligu konferencije crno-beli igraju u predgrađu Madrida. Ako nešto može da ide na ruku igračima Partizana to je činjenica da španski tim nije u formi na startu sezone. U prvenstvu su izgubili na premijeri od Alavesa sa 3:0, baš kao i Partizan od Radničkog (0:1).

BRAGA - AUSTRIJA (tip 1, kvota 1,40) - početak 21.00

Portugalski klub je u dvomeču sa Dinamom iz Minska postigao samo jedan gol, ali to je bilo dovoljno za prolaz u plej-of rundu za Ligu konferencije. Pre toga su igrali bez golova protiv Moreirensea, dok je ekipa iz Beča pre četiri dana u prvenstvu kao gost pobedila Hartberg sa 2:0.

BEŠIKTAŠ - KAUNAS ŽALGIRIS (tip 1, kvota 1,13) - početak 19.00

Ekipi iz Litvanije ne daju se velike šanse na gostovanju u Istanbulu. Bešiktaš se pojačao ovog leta i ovo bi mogao da bude susret na kojem će u redovima domaće ekipe debitovati Dušan Vlahović. Turski tim je u naletu ima seriju od pet pobeda uzastopno i veliki je favorit da se domogne Lige Evrope.

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