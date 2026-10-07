Velikani ispraćaju Mesija u penziju: Ronaldinjo, Nejmar, Suarez, Modrić... I helikopter iznad Rosarija

Lionel Mesi protiv Benina igra 208. i poslednji meč za nacionalni tim. Više od 80.000 ljudi napunilo je Monumental, ulaznice su rasprodate za manje od dva sata, a nekoliko sati pre početka utakmice kvart Nunjez i prilazi stadionu praktično su prestali da funkcionišu u uobičajenom režimu. Grad je uveo posebne saobraćajne blokade, produžen je rad metroa i organizovan Fan Fest, dok su se hiljade navijača mnogo ranije rasporedile duž trase kojom reprezentacija prolazi ka stadionu.

Iznad Rosarija helikopter nosi ogromni argentinski dres sa brojem "10". U Buenos Ajresu hiljade ljudi izašlo je kraj puta kojim reprezentacija prolazi od Ezeize do Monumentala. Istovremeno, Lionelu Mesiju stižu poruke bivših saigrača, rivala, trenera i nekih od najvećih imena fudbala. Argentina je dočekala poslednju utakmicu najvećeg fudbalera svih vremena, u reprezentativnom dresu.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Kada je autobus sa igračima izašao iz Ezeize, ljudi uz put mahali su zastavama, podizali Mesijeve dresove i pokušavali da uhvate poslednji pogled na kapitena Argentine. Kamera ga je u jednom trenutku uhvatila kraj prozora kako briše suze.

Poruke su počele da stižu još tokom dana. Među prvima se oglasio Nejmar. Zajedno su ispisivali istoriju Barselone, ponovo igrali jedan uz drugog u Pari Sen Žermenu, a između toga bili rivali u jednom od najvećih reprezentativnih klasika.

"Nije samo Argentina ta koja ti zahvaljuje. Svet ti zahvaljuje za sve što si uradio za fudbal", poručio je Nejmar i dodao:

"Hvala što si učinio da još više zavolim fudbal".

Brazilac je podsetio da mu je bila čast što je igrao protiv Mesija, ali još veća što je zajedno sa njim stvarao istoriju. Poruku je poslao i Luis Suarez, još jedan član čuvenog MSN trija i jedan od njegovih najbližih prijatelja. Počeo je svojim uobičajenim "Gordo", poželeo mu da uživa u poslednjoj utakmici i podsetio ga koliko je ova reprezentacija značila njegovoj karijeri.

"Imaš više nego zasluženo priznanje svih ljudi zbog svoje karijere i onoga što si predstavljao svojoj zemlji. Budi veoma ponosan", napisao je Suarez, pre nego što mu je za kraj poželeo da uživa u svom danu. Ronaldinjo je bio uz Mesija još na samom početku njegove karijere u Barseloni. Upravo je Brazilac asistirao Argentincu za prvi seniorski gol u dresu katalonskog kluba. Više od dve decenije kasnije, stigla je i njegova poruka:

"Kakvo zadovoljstvo i kakva radost što sam od prvog dana bio deo tvoje priče, brate. Učinio si da se toliko smejemo i uživamo u fudbalu. Tvoje ime je u istoriji tvoje zemlje, celog sveta", glasi Ronaldinjova poruka.

Dotakao se i zajedničkog sna svakog dečaka koji počinje da šutira loptu, da predstavlja svoju zemlju i postane prvak sveta, uz poruku Mesiju da sada uživa u životu. Među onima koji su se javili bio je i Luka Modrić, jedan od njegovih najvećih rivala tokom prethodne dve decenije. Hrvat je upravo završio utakmicu reprezentacije protiv Španije kada su ga novinari pitali o Mesijevoj poslednjoj večeri sa Argentinom.

"Šta reći o Mesiju? Žao mi je što odlazi, ali to je njegova odluka i treba je poštovati. Osvojio je Svetsko prvenstvo koje je želeo", poručio je Modrić. Potom se nasmejao kada se prisetio koliko je puta bio na suprotnoj strani.

"Bilo je zadovoljstvo igrati protiv njega, iako sam mnogo patio i sa Hrvatskom i sa Real Madridom. Bilo je zadovoljstvo gledati ga. Jedinstven je igrač i želim mu sreću". Javio se i Serhio Aguero, čovek koji je sa Mesijem još od mlađih reprezentativnih selekcija delio sobe, turnire, poraze i na kraju najveću radost. U međuvremenu su postali nerazdvojni prijatelji i kumovi. Kun mu je nekoliko dana ranije poručio da sada samo treba da uživa.

"Znam koliko je patio u teškim trenucima sa reprezentacijom", rekao je Aguero, uz poruku da će za njega uvek biti tu, da pričaju, piju mate, smeju se ili plaču. Na Monumental je stigao sa ćerkom kako bi poslednju utakmicu svog prijatelja gledao sa tribina. Tu je i Anhel Di Marija, koji je sa Mesijem prošao gotovo čitavu reprezentativnu priču, od izgubljenih finala do Marakane, Finalisime i Katara.

"Videti ga tako srećnog i mirnog, sa saznanjem da je dao sve, čini i nas srećnima. Treba mnogo da uživa i treba mu zahvaljivati do kraja života", rekao je Di Marija.

Fideo nije želeo ni simboličnih nekoliko minuta na terenu.

"Ne, gotovo je. Gledaću ga spolja i uživati, kao i svi Argentinci, u ovom poslednjem plesu". Lionel Skaloni, trener pod kojim je Mesi osvojio trofeje koji su mu godinama nedostajali sa Argentinom, još ranije je rekao da će ostati "večno zahvalan" što je mogao da bude deo njegove istorije sa nacionalnim timom. Kristijan Romero rekao je da ga "voli" i da je reč o briljantnoj osobi, dok su Aleksis Makalister, Hulijan Alvarez, Lisandro Martinez, Nikolas Paz i Franko Mastantuono u zajedničkom videu ostavili poruke kapitenu Argentine. Rodrigo De Paul pisao je o Mesijevoj ljubavi prema zemlji, teškim godinama zbog kojih nikada nije odustao, načinu na koji je dočekivao svakog novog igrača i odnosu prema ljudima koji rade oko reprezentacije. Završio je zahvalom „najvećem u istoriji“ za sve osmehe koje je doneo Argentincima. Emiliano Martinez izabrao je drugačiji gest. Pred utakmicu se pojavio sa posebnim detaljem u frizuri, sa velikim slovom "M" iznad potiljka, posvećenim Mesiju.

Posebna atmosfera je i u Rosariju, gradu u kojem je Mesi rođen i odrastao. Ispred Monumenta nacionalnoj zastavi postavljen je dres Argentine dug više od 30 metara, sa brojem "10" i velikim zlatnim "GRACIAS". Za večernje sate pripremljen je i audiovizuelni prikaz trenutaka iz Mesijeve reprezentativne karijere.

U njegovom starom kraju La Bajada ljudi su se okupljali oko kuće u kojoj je odrastao, a nekoliko stotina metara dalje postavljen je veliki ekran na kojem će stanovnici Rosarija pratiti utakmicu. Iznad grada je tokom dana leteo helikopter koji je nosio ogroman dres Argentine sa Mesijevim brojem "10". Snimak je ubrzo obišao društvene mreže.

Ni Buenos Ajres nije izgledao kao običnog dana. Ulice oko Monumentala preplavljene su ljudima, zastavama i dresovima sa brojem "10", dok će Obelisk, Floralis, Puente de la Mujer, Planetarijum i druge gradske znamenitosti tokom noći biti osvetljene nebeskoplavom i belom bojom. Pred izlazak na teren predsednik River Plejta Stefano Di Karlo uručio je Mesiju člansku kartu, plaketu i dres sa njegovim imenom.

Lionel Mesi je tako postao počasni član River Plejta, kluba za koji nikada nije odigrao zvaničnu utakmicu, ali na čijem je Monumentalu proveo veliki deo reprezentativne karijere. Pre izlaska iz svlačionice ostala je još njegova poruka.

"Došao je trenutak. Odlazim miran. Dao sam sve. Ovaj dres bio je moj san, moj ponos i moj život. Hvala vam što ste me toliko voleli".

Mesi je još prethodne večeri, posle poslednjeg treninga sa reprezentacijom, napisao da su to "posebni trenuci za koje zna da će mu nedostajati". Dok se iščekivao prvi sudijski zvižduk, sa tribina iz više od 80.000 grla orilo se: "Sa Mesijem da nas vodi, osvojićemo sve". On je sa suzama u očima ispratio državnu himnu...