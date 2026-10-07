Argentina pre i posle Mesija: Četiri trofeja i rekordi koji govore više od reči
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 03:52
Neverovatne brojke najvećeg fudbalera svih vremena
Dve titule prvaka sveta, 14 pehara Kopa Amerike i višedecenijsko čekanje na veliki trofej... Takvu Argentinu zatekao je Lionel Mesi kada je 2005. godine debitovao za nacionalni tim. Dvadeset jednu godinu kasnije, iza sebe ostavlja reprezentaciju sa tri svetske i 16 kontinentalnih titula, dok je gotovo sve najvažnije individualne rekorde ispisao svojim imenom.
Koliko se Argentina promenila tokom Mesijeve ere, najbolje pokazuje sledeće poređenje... Pre njegovog dolaska najbolji strelac reprezentacije bio je Gabrijel Batistuta sa 56 golova, a Mesi se oprostio sa čak 126. Havijer Zaneti držao je rekord po broju nastupa sa 145, dok je argentinska "desetka" granicu pomerila na 208 utakmica.
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Dalje, Dijego Maradona bio je vodeći asistent sa 26 završnih dodavanja, Mesi ih je sakupio 70, dok je po broju reprezentativnih pobeda nadmašio Havijera Maskerana – 149 prema 84.
Ipak, najveća promena dogodila se u riznici trofeja. Argentina je na veliki pehar čekala od 1993. godine, sve dok Mesi i saigrači nisu osvojili Kopa Ameriku 2021. Usledili su Finalisima i titula prvaka sveta 2022, a potom još jedan kontinentalni trofej 2024. godine.
Četiri velika trofeja u razmaku od tri godine, nakon 28 godina bez ijednog! Takav zaokret može da donese neko ko je dostojan zvanja najvećeg u istoriji fudbala.
Argentina je pre Mesija imala 19 zvaničnih trofeja, a njegovim odlaskom stigla je do 23. Ipak, možda je najveća promena u tome što je generacija koja je godinama gubila velika finala na kraju naučila da ih dobija. Sa Mesijem kao kapitenom i Lionelom Skalonijem na klupi.
Istina, izgubio je poslednje finale koje je igrao, ali to ne umanjuje činjenicu da je Mesi sa Argentinom napravio nesvakidašnje stvari. I, pitanje je da li će i kada biti ponovljene...