Argentina pre i posle Mesija: Četiri trofeja i rekordi koji govore više od reči

Dve titule prvaka sveta, 14 pehara Kopa Amerike i višedecenijsko čekanje na veliki trofej... Takvu Argentinu zatekao je Lionel Mesi kada je 2005. godine debitovao za nacionalni tim. Dvadeset jednu godinu kasnije, iza sebe ostavlja reprezentaciju sa tri svetske i 16 kontinentalnih titula, dok je gotovo sve najvažnije individualne rekorde ispisao svojim imenom.

Koliko se Argentina promenila tokom Mesijeve ere, najbolje pokazuje sledeće poređenje... Pre njegovog dolaska najbolji strelac reprezentacije bio je Gabrijel Batistuta sa 56 golova, a Mesi se oprostio sa čak 126. Havijer Zaneti držao je rekord po broju nastupa sa 145, dok je argentinska "desetka" granicu pomerila na 208 utakmica.