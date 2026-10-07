Kolumbija dobila Peru uz dva sjajna gola, bivši štoper Zvezde isključen posle samo dva minuta

Reprezentacija Kolumbije pobedom je završila oktobarski ciklus prijateljskih utakmica, pošto je u Majamiju savladala selekciju Perua rezultatom 2:0 (0:0). Susret su obeležili pogoci Samjuela Velaskeza i Danijela Arsile, ali i crveni karton nekadašnjeg štopera Crvene zvezde Migela Arauha.

Posle prvog poluvremena bez golova, Kolumbijci su u nastavku uspeli da materijalizuju terensku inicijativu. Otpor Peruanaca slomljen je u 57. minutu, kada je Velaskez zatresao mrežu Pedra Galesea na spektakularan način i doneo prednost ekipi selektora Nestora Lorenca. Zahvatio je loptu levicom sa gotovo 25 metara i umalo pocepao mrežu!