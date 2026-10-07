Kolumbija dobila Peru uz dva sjajna gola, bivši štoper Zvezde isključen posle samo dva minuta
Vreme čitanja: 3min | sre. 07.10.26. | 04:06
Amerikanci dobili Kanadu minimalnim rezultatom
Reprezentacija Kolumbije pobedom je završila oktobarski ciklus prijateljskih utakmica, pošto je u Majamiju savladala selekciju Perua rezultatom 2:0 (0:0). Susret su obeležili pogoci Samjuela Velaskeza i Danijela Arsile, ali i crveni karton nekadašnjeg štopera Crvene zvezde Migela Arauha.
Posle prvog poluvremena bez golova, Kolumbijci su u nastavku uspeli da materijalizuju terensku inicijativu. Otpor Peruanaca slomljen je u 57. minutu, kada je Velaskez zatresao mrežu Pedra Galesea na spektakularan način i doneo prednost ekipi selektora Nestora Lorenca. Zahvatio je loptu levicom sa gotovo 25 metara i umalo pocepao mrežu!
Izabrane vesti
Samo nekoliko minuta kasnije dogodio se trenutak koji je dodatno otežao posao gostima. Selektor Perua Mano Menezes u 63. minutu uveo je Migela Arauha umesto Renca Garsesa, ali se nekadašnji fudbaler Crvene zvezde na terenu zadržao svega dva minuta! Arauho je u 65. minutu zaradio direktan crveni karton pošto je kao poslednji igrač odbrane startovao oštro, a prethodno je primio loptu i odigrao jako nesmotreno. Zbog toga je Peru ostatak utakmice morao da odigra sa desetoricom fudbalera.
Iskusni defanzivac svojevremeno je nosio crveno-beli dres u sezoni 2013/14, kada je bio deo generacije koja je osvojila šampionsku titulu. Ipak, nije ostavio značajniji trag na Marakani, pošto je zabeležio svega pet nastupa u Superligi Srbije.
Kolumbija je brojčanu prednost iskoristila da zadrži kontrolu nad utakmicom, a konačan rezultat postavio je Danijel Arsila u drugom minutu sudijske nadoknade. Fudbaler koji je priliku dobio sa klupe tako je potvrdio prvi trijumf Kolumbijaca rezantnim udarcem levo iskosa, tako da je lopta čak "prebacila" nemoćnog golmana Perua. No, pogodak se vodi kao autogol Erika Norijege.
Pre susreta sa Peruom, ekipa Nestora Lorenca remizirala je sa Meksikom (1:1) i izgubila od Paragvaja (0:1), pa joj je pobeda u Majamiju donela nešto povoljniji završetak oktobarskih provera.
Nedugo zatim, reprezentacija SAD savladala je Kanadu u Minesoti rezultatom 1:0, a jedini pogodak na meču postigao je Džastin Elis već u 29. minutu posle udarca Aleksa Frimena.