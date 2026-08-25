Njukasl dodao gas, preko noći podigao ponudu za Parda za 15.000.000

Njukasl je pre manje od 24 sata poslao ponudu vrednu 45.000.000 evra, ali ju je Lil odmah odbio. Ipak, očekuje se da se Svrake već danas vrate sa novim i poslednjim predlogom - 60.000.000 evra sa uključenim bonusima!

Iako je prvobitna cena bila 70.000.000 evra, želja fudbalera da promeni sredinu, uz ponuđenih 60.000.000, mogla bi da navede čelnike Lila da spuste zahteve.

Za Fernandez Parda su se već interesovali brojni klubovi, ali nijedan nije bio spreman da ponudi iznos kojem se sada približio Njukasl. Atletiko Madrid nudio je 40.000.000, dok je Lajpcig za mladog napadača pripremio 35.000.000 evra.

Ukoliko transfer na Sent Džejms Park bude realizovan za pomenutu sumu, Fernandez-Pardo bi postao treći najskuplji fudbaler do 21 godine koji je ovog leta promenio sredinu. Više su plaćeni jedino Jan Diomande i Mateus Fernandez, dok je za isti iznos Johan Manzambi prešao u Aston Vilu.