BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 14:24
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
KALJARI - INTER (tip 2, kvota 1,40) - početak 20.45
Utakmica drugog kola u Seriji A. Šampionski tim Intera posle ubedljive pobede nad Moncom na startu nove sezone (4:1), gostuje na Sardiniji. Kaljari je takođe bio siguran na startu, osvojio je tri boda na gostovanju Parmi, pobedom od 1:0. Inače, Inter u svim takmičenjima ne zna za poraz još od 8. marta i meča sa Milanom.
MANČESTER JUNAJTED - IPSVIČ (tip 1, kvota 1,40) - početak 17.30
Posle kiksa na gostovanju Halu i poraza od 2:0, Mančester Junajted igra prvi meč pred svojim navijačima u novoj sezoni Premijer lige. Za očekivati je da tim Majkla Kerika odigra dobro ovog puta. Ipsvič je na premijeri bio bolji od Sanderlenda (2:1), a potom i u Liga kupu od Lestera (3:1).
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REAL MADRID - MALAGA (tip 1, kvota 1,10) - početak 17.00
Odličan start kraljevskog kluba u novoj sezoni Primere, Real Madrid ima dve pobede i gol razliku od 6:2, pošto je bio bolji od Espanjola (2:1) i Sosijedada (4:1). Malaga je u prva dva kola osvojila samo bod i to u meču sa Deportivom (1:1).
TELSTAR - AJAKS (tip 2, kvota 1,43) - početak 16,45
Ekipa iz Amsterdama favorit je za pobedu na gostovanju Telstaru u okviru 4. kola Eredivizije. Ajaks u susret ulazi ohrabren duplom pobedom nad Sinom u plej-ofu za plasman u Ligu konferencije, u ta dva meča postigao je čak devet golova.
FAJENORD - DEN HAG (tip 1, kvota 1,17) - početak 14.30
Velika prilika za igrače Fajenorda da u četvrtom kolu prvenstva Holandije ostvare novu pobedu. Ekipa iz Roterdama je u prethodne tri runde osvojila sedam bodova, dok je Den Hag zabeležio sva tri poraza uz gol razliku 2:9.