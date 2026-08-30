RB Lajpcig potrošio sve što je zaradio od prodaje Jana Diomandea

Klub iz Bergama doboće na konto obeštećenja svega 1.000.000 evra, i to sa uključenim bonusima.

Vučica je već 'zakrpila' rupu nastalu odlaskom Marokanca. U Rim je na lekarske preglede stigao veteran Marten de Ron (35), kao izričita želja Đan Pjera Gasperinija . Holanđanin je pod iskusnim stručnjakom u dresu Atalante odigrao preko 350 utakmica, tako da nema sumnje u njihovu dalju uspešnu saradnju na Olimpiku.

Kako navode brojni nemački i italijanski mediji, u toku je razmena dokumentacije Lajpciga i Rome, tako da je pitanje trenutka kada će pasti i potpis pomenutog El Ajnauija , odnosno zvanična objava. U pitanju je pozajmica vredna 4.000.000 evra, s tim da je otkup obavezan idućeg leta za 25.000.000.

Što se tiče jačanja konkurencije u samom špicu napada, u Lajpcigu su se na kraju opredelili na jeftiniju varijantu. Pominjali su se i Matijas Fernandez Pardo i Nikolo Tresoldi i Frankulino iz Midtjilanda, čak i Nik Voltemade, da bi na Red Bul areni naposletku završio Mark Giju. Ovaj posao još nije sasvim finiširan, ali očekuje se da će biti u narednih 48 sati. Nekadašnji polaznik Barselonine La Masije biće plaćen 16-17 miliona evra, s tim da će Plavci zadržati i procenat od naredne prodaje.

Giju stiže da zameni Konrada Hardera koji se nije snašao u Bundesligi i biće poslat na pozajmicu (bez prava otkupa) u Strazbur.

Računajući ovih 46.000.000 datih za El Ajnauija i Gijua, te novac uložen u angažovanje Maksima Esteva (25.000.000 bez bonusa), Roka Rajca (20.000.000 bez bonusa) i povratak Kristofera Enkunkua (pozajmica 3.000.000, plus 27.000.000 mogući otkup), RB Lajpcig je potrošio zarađeno od prodaje Jana Diomandea Real Madrid (fiksno 125.000.000 evra).

Nove akvizicije treba očekivati samo u slučaju još nekog odlaska...