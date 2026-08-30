RB Lajpcig potrošio sve što je zaradio od prodaje Jana Diomandea
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 13:31
Uskoro padaju još dva potpisa u Saksoniji
RB Lajpcig privodi kraju letnji pazar. Do utorka popodne, Red Bulovo mezimče trebalo bi da predstavi još dva pojačanja, pošto su na pomolu transferi zadnjeg veznog iz Rome Nila El Ajnauija (25) i napadača Čelsija Marka Gijua (20).
Nemački klub ostao je proletos bez Ksavera Šlagera (kao slobodan igrač otišao u Notingem Forest), očekuje se da do kraja pijace Saksoniju napusti i Artur Vermeren (21), a kako je i veteran Kevin Kampl rešio da okači kopačke o klin usled privatnih problema, bilo je za očekivati da Nikolasu Zajvaldu, uz Roka Rajca, stigne još jedan vezista defanzivnije orijentisan.
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Kako navode brojni nemački i italijanski mediji, u toku je razmena dokumentacije Lajpciga i Rome, tako da je pitanje trenutka kada će pasti i potpis pomenutog El Ajnauija, odnosno zvanična objava. U pitanju je pozajmica vredna 4.000.000 evra, s tim da je otkup obavezan idućeg leta za 25.000.000.
Vučica je već 'zakrpila' rupu nastalu odlaskom Marokanca. U Rim je na lekarske preglede stigao veteran Marten de Ron (35), kao izričita želja Đan Pjera Gasperinija. Holanđanin je pod iskusnim stručnjakom u dresu Atalante odigrao preko 350 utakmica, tako da nema sumnje u njihovu dalju uspešnu saradnju na Olimpiku.
Klub iz Bergama doboće na konto obeštećenja svega 1.000.000 evra, i to sa uključenim bonusima.
Što se tiče jačanja konkurencije u samom špicu napada, u Lajpcigu su se na kraju opredelili na jeftiniju varijantu. Pominjali su se i Matijas Fernandez Pardo i Nikolo Tresoldi i Frankulino iz Midtjilanda, čak i Nik Voltemade, da bi na Red Bul areni naposletku završio Mark Giju. Ovaj posao još nije sasvim finiširan, ali očekuje se da će biti u narednih 48 sati. Nekadašnji polaznik Barselonine La Masije biće plaćen 16-17 miliona evra, s tim da će Plavci zadržati i procenat od naredne prodaje.
Giju stiže da zameni Konrada Hardera koji se nije snašao u Bundesligi i biće poslat na pozajmicu (bez prava otkupa) u Strazbur.
Računajući ovih 46.000.000 datih za El Ajnauija i Gijua, te novac uložen u angažovanje Maksima Esteva (25.000.000 bez bonusa), Roka Rajca (20.000.000 bez bonusa) i povratak Kristofera Enkunkua (pozajmica 3.000.000, plus 27.000.000 mogući otkup), RB Lajpcig je potrošio zarađeno od prodaje Jana Diomandea Real Madrid (fiksno 125.000.000 evra).
Nove akvizicije treba očekivati samo u slučaju još nekog odlaska...