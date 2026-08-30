FSS upozorava navijače: Oprez zbog lažnih sajtova i prevara sa ulaznicama za Ligu nacija
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 14:49
Ne ostavljajte lične podatke, stoji u saopštenju FSS
Fudbalski savez Srbije izdao je upozorenje javnosti i navijačima reprezentacije Srbije povodom pojave lažnih profila i internet stranica koje neovlašćeno koriste ime, grb i zvanični vizuelni identitet saveza radi lažne prodaje ulaznica za predstojeće utakmice u UEFA Ligi nacija.
Iz FSS-a apeluju na fanove da budu posebno oprezni i da ne ostavljaju lične podatke ni podatke sa platnih kartica na neproverenim stranicama.
„Pozivamo navijače da budu posebno oprezni, da ne ostavljaju lične podatke i podatke sa platnih kartica na neproverenim internet stranicama, kao i da ne vrše kupovinu ulaznica posredstvom nezvaničnih profila, linkova i platformi.“
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Zvanične informacije o ulaznicama biće poznate već početkom naredne nedelje, kada će savez detaljno objaviti sve korake za kupovinu karata za duele protiv Grčke, Holandije i Nemačke.
„Fudbalski savez Srbije će se u utorak, 1. septembra, oglasiti sa svim najvažnijim i zvaničnim informacijama u vezi sa početkom prodaje ulaznica za utakmice reprezentacije Srbije protiv Grčke, Holandije i Nemačke, uključujući način kupovine, prodajna mesta i zvanične onlajn kanale. Do tada, molimo navijače da sve informacije u vezi sa ulaznicama prate isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije Fudbalskog saveza Srbije.“
Zbog zloupotrebe vizuelnog identiteta i obmanjivanja građana, savez je već preduzeo pravne korake i o svemu obavestio nadležne državne organe.
„Zbog neovlašćenog korišćenja identiteta, vizuelnih elemenata i obeležja Fudbalskog saveza Srbije, kao i mogućeg dovođenja građana u zabludu i potencijalnih zloupotreba, FSS će nadležnoj službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije podneti prijave u vezi sa uočenim lažnim profilima i internet stranicama.“