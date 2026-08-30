FSS upozorava navijače: Oprez zbog lažnih sajtova i prevara sa ulaznicama za Ligu nacija

Fudbalski savez Srbije izdao je upozorenje javnosti i navijačima reprezentacije Srbije povodom pojave lažnih profila i internet stranica koje neovlašćeno koriste ime, grb i zvanični vizuelni identitet saveza radi lažne prodaje ulaznica za predstojeće utakmice u UEFA Ligi nacija.

Iz FSS-a apeluju na fanove da budu posebno oprezni i da ne ostavljaju lične podatke ni podatke sa platnih kartica na neproverenim stranicama.

„Pozivamo navijače da budu posebno oprezni, da ne ostavljaju lične podatke i podatke sa platnih kartica na neproverenim internet stranicama, kao i da ne vrše kupovinu ulaznica posredstvom nezvaničnih profila, linkova i platformi.“