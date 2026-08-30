Novi život Dragana Kokanovića

Jer, 48-godišnji strateg bio je taj koji je insistirao da se vezista iz Šapca, tada na pozajmici u ekipi Mladost GAT, priključi prvom timu. Rezultat tog njegovog poteza videli smo sinoć na Banovom Brdu, kada je Vojvodina razmontirala ekipu Čukaričkog, a Kokanović zaslužio zvanje igrača utakmice.

Sve je funkcionisalo u igri Stare dame u sinoćnjoj ubedljivoj pobedi na Banovom Brdu (5:0) i svih 16 fudbalera u crveno-belom koji su dobili minute imali su određeni doprinos u prvoj gostujućoj pobedi ove sezone. Blistali su i starteri i rezervisti, gde su fudbaleri sa klupe stvorili akciju, ali je i dovršili za poslednji gol na meču. Razume se, kada vam ovako ekipa izgleda na terenu, još protiv tima projektovanog za gornji deo tabele, onda najveće zasluge idu stručnom štabu, odnosno treneru Marku Saviću.

Mesec dana nakon što je preuzeo kormilo Novosađana, počinju da se vide prvi obrisi sistema koji pokušava da uspostavi 42-godišnji Beograđanin. Posle „opipavanja“ igrača i njihovih sposobnosti u prvih nekoliko prvenstvenih duela, u kojima Lale nisu blistale, ali jesu mahom pobeđivale, utisak je da su se iskristalisala početna 11 imena u koja Savić ima najviše poverenja.

Naravno, sezona je duga, forma je promenljiva i na sve to još uvek nije završen letnji prelazni rok, tako da ničije mesto, kako u startnoj postavi, tako i na klupi za rezerve, nije zacementirano, pogotovo uzimajući u obzir širinu rostera kojim Vojvodina raspolaže. Ali ono što daje rezultate ne treba menjati. Zato, naviknite se da u srcu Vošinog atomskog veznog reda gledate Dragana Kokanovića.

Možda su mesta u tom triju vezista na sredini bila rezervisana za najveća imena u ovom rosteru Lala – Njegoša Petrovića, Ifeta Đakovca i Dejana Zukića. Ali činjenica je da se taj trojac na početku sezone nije najbolje snašao na terenu, dok sada, sa Kokanovićem kao nešto isturenijim u odnosu na Zukića i Petrovića, Lale deluju nezaustavljivo. Iako na prvu izgleda da je Kokanović istisnuo Đakovca iz startne postave, to ne mora nužno da bude istina. Prvo, jer ne pokrivaju istu poziciju, drugo, zato što iskusni internacionalac iz Bosne i Hercegovine još uvek hvata optimalnu fizičku formu, te mu verovatno i prijaju minuti sa klupe. I treće, odlazak Njegoša Petrovića sa Karađorđa do kraja prelaznog roka uopšte nije isključen.