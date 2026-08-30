Novi život Dragana Kokanovića

Vreme čitanja: 5min | ned. 30.08.26. | 13:41
Perspektivni vezista ponovo u prvom planu Stare dame
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Novog Sada/
Vojvodinaši, sećate li se Nemanje Krtolice? Dugogodišnjeg sportskog radnika u Vojvodini sada trenera čačanksog Borca, koji je za vreme svog rada u novosadskom klubu vodio i kadete i omladince, bio pomoćnik u stručnom štabu prvog tima, pa i sam dobio priliku da vodi Lale na pet mečeva 2024. godine. Međutim, najveća zaostavština koju je, uz rad sa mladim fudbalerima, ostavio na Karađorđu nisu tri pobede koje je Voša upisala za vreme njegovog mandata na mestu šefa struke, već – Dragan Kokanović.
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Jer, 48-godišnji strateg bio je taj koji je insistirao da se vezista iz Šapca, tada na pozajmici u ekipi Mladost GAT, priključi prvom timu. Rezultat tog njegovog poteza videli smo sinoć na Banovom Brdu, kada je Vojvodina razmontirala ekipu Čukaričkog, a Kokanović zaslužio zvanje igrača utakmice.
Sve je funkcionisalo u igri Stare dame u sinoćnjoj ubedljivoj pobedi na Banovom Brdu (5:0) i svih 16 fudbalera u crveno-belom koji su dobili minute imali su određeni doprinos u prvoj gostujućoj pobedi ove sezone. Blistali su i starteri i rezervisti, gde su fudbaleri sa klupe stvorili akciju, ali je i dovršili za poslednji gol na meču. Razume se, kada vam ovako ekipa izgleda na terenu, još protiv tima projektovanog za gornji deo tabele, onda najveće zasluge idu stručnom štabu, odnosno treneru Marku Saviću.
Mesec dana nakon što je preuzeo kormilo Novosađana, počinju da se vide prvi obrisi sistema koji pokušava da uspostavi 42-godišnji Beograđanin. Posle „opipavanja“ igrača i njihovih sposobnosti u prvih nekoliko prvenstvenih duela, u kojima Lale nisu blistale, ali jesu mahom pobeđivale, utisak je da su se iskristalisala početna 11 imena u koja Savić ima najviše poverenja.
Naravno, sezona je duga, forma je promenljiva i na sve to još uvek nije završen letnji prelazni rok, tako da ničije mesto, kako u startnoj postavi, tako i na klupi za rezerve, nije zacementirano, pogotovo uzimajući u obzir širinu rostera kojim Vojvodina raspolaže. Ali ono što daje rezultate ne treba menjati. Zato, naviknite se da u srcu Vošinog atomskog veznog reda gledate Dragana Kokanovića.
Možda su mesta u tom triju vezista na sredini bila rezervisana za najveća imena u ovom rosteru Lala – Njegoša Petrovića, Ifeta Đakovca i Dejana Zukića. Ali činjenica je da se taj trojac na početku sezone nije najbolje snašao na terenu, dok sada, sa Kokanovićem kao nešto isturenijim u odnosu na Zukića i Petrovića, Lale deluju nezaustavljivo. Iako na prvu izgleda da je Kokanović istisnuo Đakovca iz startne postave, to ne mora nužno da bude istina. Prvo, jer ne pokrivaju istu poziciju, drugo, zato što iskusni internacionalac iz Bosne i Hercegovine još uvek hvata optimalnu fizičku formu, te mu verovatno i prijaju minuti sa klupe. I treće, odlazak Njegoša Petrovića sa Karađorđa do kraja prelaznog roka uopšte nije isključen.
Ali činjenica je da 24-godišnji Šapčanin proživljava poslednjih nekoliko sedmica novi život u novosadskom klubu, jer je po dolasku Marka Savića Kokanović ponovo dobio šansu i opet podsetio na onog momka od pre dve sezone, kada je po dolasku sa pozajmice iz Mladosti GAT bio nezamenljiv bonus kod Nemanje Krtolice, Nenada Lalatovića i Miroslava Tanjge. Međutim, kako je izgubio taj prefiks „bonusa“ i kako se konkurencija na njegovoj poziciji zaoštrila, talentovani momak iz Šapca pao je u drugi plan i svoju priliku mahom dobijao sa klupe.
Međutim, Kokanović je daleko efikasniji kao starter, jer su njegova motorička sposobnost i mogućnost da se ponavlja bezbroj puta tokom 90 minuta ujedno i njegove najveće vrline. Na prvu loptu, takvi igrači idealni su za stil fudbala koji je negovao Lalatović, pa donekle i Tanjga. Kako je onda Marko Savić uspeo da ga inkorporira u svoj sistem?
Zato što ga nije gurao na krilo, kao njegovi prethodnici, niti ga je ograničio na poziciju defanzivnog veznog. Savić je u nekadašnjem polazniku fudbalske škole „Ilija Pantelić“ prepoznao motoriku, ali i želju i disciplinu da podjednako doprinese i ofanzivno i defanzivno, a da pritom bude najistureniji vezista u ekipi.
Sinoć na Banovom Brdu bila je pokazna vežba te zamisli šefa struke, gde je Kokanović umešao prste u tri gola Stare dame. Kod prvog je oduzeo loptu Zlatanu Šehoviću i potom uposlio Lazara Ranđelovića, koji je asistirao za gol Dejana Zukića. Drugi, u vidu projektila sa 30 metara, već ste sigurno iznova i iznova vraćali na društvenim mrežama, dok je kod trećeg uputio centaršut koji je, posle odbitka od glave Petrovića, završio na glavi Zukića, te je kapiten Lala upisao svoj peti gol u sezoni.
Osim toga, Kokanović je sinoć i svojim dubinskim loptama kroz redove domaćina rasparčao protivnika. Videli smo da Šapčanin poseduje izuzetnu levicu, ali ono što je njegov ekstrakvalitet i što ga je, na kraju krajeva, preporučilo Marku Saviću da ga ubaci u startnu postavu jeste njegov pas. Mladi vezista ima osećaj za dodavanje, a ko je pažljivo gledao, mogao je da primeti da su njegova dodavanja mahom lomila protivničke odbrane i u prethodnim sezonama. Da se u fudbalu asistencije broje kao u hokeju na ledu, Kokanović bi bio rame uz rame sa Ranđelovićem na vrhu liste najboljih „pakera“ lige.
Ovako, dečko naizgled skromne statistike, ali ogromnog doprinosa na terenu, ćutao je, radio i čekao novu priliku u crveno-belom. U klubu za koji je nastupao i u kadetima i u omlincima, pa zatim u obe filijale, sve dok u septembru pre dve godine nije dobio poziv u prvi tim.
U međuvremenu je Šapčanin bio i starter i izgubio mesto, od njega se tražilo da igra i kao ofanzivni i kao defanzivni vezista, nastupao je i na obe krilne pozicije. Ali od danas Dragan Kokanović ne bi trebalo da brine ni za poziciju na terenu, ni za mesto u startnih 11, jer je dobio trenera koji kroz dečačku konstituciju i golobrado lice vidi sirovi kvalitet.
Vojvodina je zauzvrat dobila – ubojiti vezni red.
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Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/
Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)
/Sadi 62 – Vidakov 86/
Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)
/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/
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