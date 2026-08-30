U Milanu mogu da zapevaju: Srećan put, Santi - ne vratio nam se

Zmajevima je pojačanje u napadu potrebno zbog dugog odsustva Samua Omorodiona. Španski reprezentativac van terena je od februara zbog teške povrede kolena, a njegov povratak očekuje se tek u novembru.

Milan je u zimskom prelaznom roku 2025. godine za Himeneza izdvojio 30.200.000 evra, verujući da dobija napadača koji će nastaviti da rešeta kao u Holandiji. Tokom dve i po sezone u Roterdamu zabeležio je 65 golova i 14 asistencija na 105 utakmica, uz značajan doprinos osvajanju titule prvaka i Kupa.

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Delovalo je da će golgetersku formu preneti i u Italiju. Na debiju je asistirao protiv Rome u Kupu, a zatim postigao po gol protiv Empolija i Verone u prva dva prvenstvena nastupa. Taj nalet, međutim, nije potrajao. Naredna sezona trebalo je da donese iskupljenje, ali je povreda skočnog zgloba sve poremetila. Usledili su operacija i duga pauza. Ni po povratku na teren nije proradio. Prethodnu sezonu Himenez je završio sa 16 nastupa u Seriji A, bez postignutog gola.

Dolazak Gonsala Ramosa za 74.000.000 evra bio je jasan znak da neće biti mesta za Meksikanca, pa će sada u Portu pokušati da podseti na zlatne dane u Fajenordu.

Njegovim odlaskom nastavlja se čistka na San Siru. Rosonere su već napustili Rafael Leao, Kristofer Enkunku i Samuele Riči, a sada se zatvara i poglavlje od kojeg se u Milanu očekivalo mnogo više.