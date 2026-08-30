U Milanu mogu da zapevaju: Srećan put, Santi - ne vratio nam se
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 14:52
Santijago Himenez pojačaće šampiona Portugala
Stigao je u Milan kao napadač koji je u dresu Fajenorda redovno tresao mreže. Obećavao je mnogo, ali se godinu i po dana kasnije, posle brojnih problema s povredama, nalazi na izlaznim vratima kluba iz grada mode. Konkretno, epizoda Santijaga Himeneza (25) na San Siru završena je.
Meksički napadač karijeru će nastaviti u Portu, gde odlazi na pozajmicu bez naknade, uz opciju otkupa ugovora za 18.000.000 evra, plus bonuse. Otkup će postati obavezan ukoliko se ispune određeni uslovi.
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Zmajevima je pojačanje u napadu potrebno zbog dugog odsustva Samua Omorodiona. Španski reprezentativac van terena je od februara zbog teške povrede kolena, a njegov povratak očekuje se tek u novembru.
Milan je u zimskom prelaznom roku 2025. godine za Himeneza izdvojio 30.200.000 evra, verujući da dobija napadača koji će nastaviti da rešeta kao u Holandiji. Tokom dve i po sezone u Roterdamu zabeležio je 65 golova i 14 asistencija na 105 utakmica, uz značajan doprinos osvajanju titule prvaka i Kupa.
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Delovalo je da će golgetersku formu preneti i u Italiju. Na debiju je asistirao protiv Rome u Kupu, a zatim postigao po gol protiv Empolija i Verone u prva dva prvenstvena nastupa. Taj nalet, međutim, nije potrajao. Naredna sezona trebalo je da donese iskupljenje, ali je povreda skočnog zgloba sve poremetila. Usledili su operacija i duga pauza. Ni po povratku na teren nije proradio. Prethodnu sezonu Himenez je završio sa 16 nastupa u Seriji A, bez postignutog gola.
Dolazak Gonsala Ramosa za 74.000.000 evra bio je jasan znak da neće biti mesta za Meksikanca, pa će sada u Portu pokušati da podseti na zlatne dane u Fajenordu.
Njegovim odlaskom nastavlja se čistka na San Siru. Rosonere su već napustili Rafael Leao, Kristofer Enkunku i Samuele Riči, a sada se zatvara i poglavlje od kojeg se u Milanu očekivalo mnogo više.