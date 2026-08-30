"Vuk u kasno leto", 20. put u Njujorku

Hirovito njujorško vreme, velika vlaga koja je često prisutna na mečevima, uz rokenrol atmosferu na tribinama tako tipičnu za američke sportske događaje, mnogim šampionima nisu prijali, pa su u Njujorku, poput Bjerna Borga, ostajali praznih šaka. Za Đokovića koji kreće u jubilarnu, 20. misiju na terenima u Kvinsu, može se reći da je odličan, jer ima četiri titule, a ujedno i poslednji, 24. grend slem u karijeri, stigao je baš ovde, pre tri godine.

Novakov pohod na novu titulu stiže u čas kada je aktuelan i kada se prikazuje dugo očekivani dokumentarac o njemu u produkciji Amazona - "Novak Đoković: Vuk u zimu". Nije slučajan takav naziv, nekako apsolutno odgovara narativu Novakove karijere u kojoj je imao pravu vučju borbu da dođe do vrha, u kojoj je često bio sam protiv svih i u kojoj je isijavao njegov čudesni, sportski inat. Sada je možda čas da vidimo šta može stari teniski vuk u smiraj leta 2026.

01.05: (1,20) Đoković (4,50) Navone

Od Đokovića smo navikli da iz godine u godinu osvaja najveće titule i to je činio zaista u neverovatnom maniru, dostojnom samo onih najvećih igrača i šampiona. Ipak, i pored niza "olakšavajućih okolnosti", poput izostanka svetskog broja jedan, Italijana Janika Sinera i povratka rovitog branioca titule, Španca Karlosa Alkarasa, teško je tražiti od njega da sa 39 godina načini još jedan korak i napravi čudo. Mada, u tenisu se nikad ne zna - nagrada stiže kada je ne očekujete, pa se možda Novak nada da bi ta dugo čekana, 25. titula mogla da dođe baš u Njujorku.

Koliko je to u stanju da uradi, drugo je pitanje. Igra i znanje nikad nisu bili upitni, uz sve to ima i ogromno iskustvo, ali čini se da je najslabija tačka poslednjih godina telo, što je i Novak nedavno priznao kada je u Sinsinatiju završio takmičenje već na startu posle tegoba koje je imao u meču sa Tijagom Agustinom Tiranteom.

Dakle, Novak nije imao sjajnu pripremu za Njujork - nedostaju mu mečevi na betonu, podlozi koja mu je u karijeri najviše odgovarala i na kojoj je osvojio veliki broj titula.

Marijano Navone (@AFP)

I OPET NA STARTU - ARGENTINAC

Svetski tenisko GOAT će i na US Openu, na startu krenuti protiv igrača iz Argentine, negde oko jedan čas posle ponoći po srednjeevropskom vremenu. Ovog puta to će biti Marijano Navone, koji kao i Tirante ima 25 godina i 49. je na svetskoj listi. Dakle, gotovo slično iskušenje će imati kao u Sinsinatiju, jer je reč o istoj teniskoj školi, koja gaji izuzetno borbene i tehnički odlično potkovane igrače, spremne da izdrže bitke i u najtežim uslovima.

Biće im to prvi okršaj i ta nepoznanica protivnika uvek može da bude nezgodna na startu velikog turnira. Đoković je ipak u Njujork došao znatno ranije, imao je vremena da se aklimatizuje i pripremi, ali kako je i sam rekao, jedno je trenirati, a drugo igrati mečeve.

"Ne volim da gubim bilo gde, ali taj poraz od Tirantea mi je dao vremena da se spremim za US Open na najadekvatniji mogući način. Imao sam par nedelja da treniram i dovedem telo i um u pravo stanje. Ako me pitate da li sam spreman, osećam da jesam, najbolje što se može biti, ali jedna stvar je trenirati, a druga izaći na Artur Eš stadion i igrati u tri dobijena seta. Mečevi na otvaranju su za mene, posebno u poslednjih nekoliko godina, bili izazovni. Nadajmo se da ću preskočiti prvu prepreku i graditi odatle", svestan je Novak izazova koji je pred njim.

Kaže i da je veoma ponosan što ima priliku da igra 20. US Open u karijeri. Koliko će još igrati, druga je priča.

"Dugovečnost je oduvek bila jedan od mojih ciljeva, kada sam bio mlađi. Trudio sam se da produžim karijeru i da imam više prilika na grend slemovima, da ostanem dugo zdrav kako bih mogao da što duže igram. Mislim da samo nas trojica ili četvorica igramo od 2006, Vavrinka, Monfis i Čilić. Lepo je to. Sećam se meča u pet setova sa Monfisom i evo nas 20 godina kasnije, predstavljamo staru generaciju", dodao je Novak.

POSLEDNJA DECENIJA - ŠAMPIONI US OPENA (MUŠKI SINGL)

2016. Stan Vavrinka

2017. Rafael Nadal

2018. Novak Đoković

2019. Rafael Nadal

2020. Dominik Tim

2021. Danil Medvedev

2022. Karlos Alkaras

2023. Novak Đoković

2024. Janik Siner

2025. Karlos Alkaras

Stan Vavrinka je bio jedan od onih koji su mu naneli poraze u finalima u Njujorku. Bilo ih je ukupno šest. Švajcarac ga je pobedio u meču za titulu 2016. godine i tako stigao do jedne od ukupno tri grend slem titule. Ovo će za Stana biti oproštajni US Open i malo je nedostajalo da se na njemu ne pojavi. Organizatori su dugo bili gluvi na apele da mu dodele specijalnu pozivnicu kao bivšem šampionu, uradili su to tek kada se povredio jedan od onih koji su je dobili, Patrik Kipson, pa je Švajcarac uskočio u voz.

I ko zna, ako se karte slože, Novak i Stan bi mogli da se sastaju jedan protiv drugog već u drugom kolu. Vavrinka bi pre toga morao da eliminiše Matea Beretinija, a Đoković Navonea.