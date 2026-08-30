"Vuk u kasno leto", 20. put u Njujorku

Vreme čitanja: 8min | ned. 30.08.26. | 14:07
Novak Đoković sa 39 godina još jednom će pokušati da dođe do velikog cilja, 25. grend slema u karijeri i petog na US Openu
"Slava nikada nije bila moj cilj", rekao je Rodžer Federer na ceremoniji uvođenja u Tenisku kuću slavnih, u subotu u Njujport, na Rod Ajlendu. Švajcarac, suznih očiju, evocirao je uspomene koje su ga dovele u sam vrh istorije svetskog tenisa, ali onaj koji ga je sprečio da bude prvi i koji mu je preoteo rekorde, i dalje igra, četiri godine posle njegovog povlačenja.
Ove večeri u Njujorku, Novak Đoković ulazi u mali krug onih koji su uspeli da vežu 20 učešća na poslednjem grend slemu sezone u Njujorku. Tu čast osim njega imaju samo još Džimi Konors, Andre Agasi i Felisijano Lopez, što je svojevrsna potvrda koliko je teško doći do te brojke, kada se ima u vidu da je ovo turnir koji je poslednji od velike četvorke u kalendaru i koji je specifičan po mnogo čemu.
Izabrane vesti
Hirovito njujorško vreme, velika vlaga koja je često prisutna na mečevima, uz rokenrol atmosferu na tribinama tako tipičnu za američke sportske događaje, mnogim šampionima nisu prijali, pa su u Njujorku, poput Bjerna Borga, ostajali praznih šaka. Za Đokovića koji kreće u jubilarnu, 20. misiju na terenima u Kvinsu, može se reći da je odličan, jer ima četiri titule, a ujedno i poslednji, 24. grend slem u karijeri, stigao je baš ovde, pre tri godine.
Novakov pohod na novu titulu stiže u čas kada je aktuelan i kada se prikazuje dugo očekivani dokumentarac o njemu u produkciji Amazona - "Novak Đoković: Vuk u zimu". Nije slučajan takav naziv, nekako apsolutno odgovara narativu Novakove karijere u kojoj je imao pravu vučju borbu da dođe do vrha, u kojoj je često bio sam protiv svih i u kojoj je isijavao njegov čudesni, sportski inat. Sada je možda čas da vidimo šta može stari teniski vuk u smiraj leta 2026.
01.05: (1,20) Đoković (4,50) Navone
Od Đokovića smo navikli da iz godine u godinu osvaja najveće titule i to je činio zaista u neverovatnom maniru, dostojnom samo onih najvećih igrača i šampiona. Ipak, i pored niza "olakšavajućih okolnosti", poput izostanka svetskog broja jedan, Italijana Janika Sinera i povratka rovitog branioca titule, Španca Karlosa Alkarasa, teško je tražiti od njega da sa 39 godina načini još jedan korak i napravi čudo. Mada, u tenisu se nikad ne zna - nagrada stiže kada je ne očekujete, pa se možda Novak nada da bi ta dugo čekana, 25. titula mogla da dođe baš u Njujorku.
Koliko je to u stanju da uradi, drugo je pitanje. Igra i znanje nikad nisu bili upitni, uz sve to ima i ogromno iskustvo, ali čini se da je najslabija tačka poslednjih godina telo, što je i Novak nedavno priznao kada je u Sinsinatiju završio takmičenje već na startu posle tegoba koje je imao u meču sa Tijagom Agustinom Tiranteom.
Dakle, Novak nije imao sjajnu pripremu za Njujork - nedostaju mu mečevi na betonu, podlozi koja mu je u karijeri najviše odgovarala i na kojoj je osvojio veliki broj titula.
I OPET NA STARTU - ARGENTINAC
Svetski tenisko GOAT će i na US Openu, na startu krenuti protiv igrača iz Argentine, negde oko jedan čas posle ponoći po srednjeevropskom vremenu. Ovog puta to će biti Marijano Navone, koji kao i Tirante ima 25 godina i 49. je na svetskoj listi. Dakle, gotovo slično iskušenje će imati kao u Sinsinatiju, jer je reč o istoj teniskoj školi, koja gaji izuzetno borbene i tehnički odlično potkovane igrače, spremne da izdrže bitke i u najtežim uslovima.
Biće im to prvi okršaj i ta nepoznanica protivnika uvek može da bude nezgodna na startu velikog turnira. Đoković je ipak u Njujork došao znatno ranije, imao je vremena da se aklimatizuje i pripremi, ali kako je i sam rekao, jedno je trenirati, a drugo igrati mečeve.
"Ne volim da gubim bilo gde, ali taj poraz od Tirantea mi je dao vremena da se spremim za US Open na najadekvatniji mogući način. Imao sam par nedelja da treniram i dovedem telo i um u pravo stanje. Ako me pitate da li sam spreman, osećam da jesam, najbolje što se može biti, ali jedna stvar je trenirati, a druga izaći na Artur Eš stadion i igrati u tri dobijena seta. Mečevi na otvaranju su za mene, posebno u poslednjih nekoliko godina, bili izazovni. Nadajmo se da ću preskočiti prvu prepreku i graditi odatle", svestan je Novak izazova koji je pred njim.
Kaže i da je veoma ponosan što ima priliku da igra 20. US Open u karijeri. Koliko će još igrati, druga je priča.
"Dugovečnost je oduvek bila jedan od mojih ciljeva, kada sam bio mlađi. Trudio sam se da produžim karijeru i da imam više prilika na grend slemovima, da ostanem dugo zdrav kako bih mogao da što duže igram. Mislim da samo nas trojica ili četvorica igramo od 2006, Vavrinka, Monfis i Čilić. Lepo je to. Sećam se meča u pet setova sa Monfisom i evo nas 20 godina kasnije, predstavljamo staru generaciju", dodao je Novak.
POSLEDNJA DECENIJA - ŠAMPIONI US OPENA (MUŠKI SINGL)
2016. Stan Vavrinka
2017. Rafael Nadal
2018. Novak Đoković
2019. Rafael Nadal
2020. Dominik Tim
2021. Danil Medvedev
2022. Karlos Alkaras
2023. Novak Đoković
2024. Janik Siner
2025. Karlos Alkaras
Stan Vavrinka je bio jedan od onih koji su mu naneli poraze u finalima u Njujorku. Bilo ih je ukupno šest. Švajcarac ga je pobedio u meču za titulu 2016. godine i tako stigao do jedne od ukupno tri grend slem titule. Ovo će za Stana biti oproštajni US Open i malo je nedostajalo da se na njemu ne pojavi. Organizatori su dugo bili gluvi na apele da mu dodele specijalnu pozivnicu kao bivšem šampionu, uradili su to tek kada se povredio jedan od onih koji su je dobili, Patrik Kipson, pa je Švajcarac uskočio u voz.
I ko zna, ako se karte slože, Novak i Stan bi mogli da se sastaju jedan protiv drugog već u drugom kolu. Vavrinka bi pre toga morao da eliminiše Matea Beretinija, a Đoković Navonea.
Generalno, Novak ima solidan žreb, ali izlišno je pričati o tome ukoliko se budu pojavile zdravstvene tegobe koje su ga mučile u Ohaju. Zato je za njega najbolje da ide meč po meč, da vidi kako će se stvari kretati, pre nego što počne da razmišlja o krajnjem dometu na ovom turniru.
Inače, Đoković je jedan od trojice srpskih igrača u Njujorku i zanimljivo je da su svi smešteni u istoj, donjoj polovini žreba.
Na teren će prvi od 17 časova izaći Hamad Međedović u okršaju sa Poljakom Kamilom Majhšakom, dok Miomir Kecmanović protiv Denisa Šapovalova ne bi trebalo da krene pre 20.30.
MISTERIJA ALKARAS
Ako je prethodnih godina delovalo da ćemo imati apsolutnu vladavinu, bolje rečeno teniski "duopol" Karlosa Alkarasa i Janika Sinera, ova 2026. ja pokazala koliko su sve prognoze nezahvalne i koliko je teško u kontinuitetu držati formu i igrati redovno.
Italijan je u Australiji imao problema sa grčevima, ta boljka ga je snašla i na Rolan Garosu gde je ispao na neverovatan način u ranoj fazi turnira, da bi potom osvojio Vimbldon i - povredio koleno, zbog čega neće biti u prilici da igra u Njujorku, gde je bio najbolji 2024.
Alkaras je branilac titule koju je prošle sezone osvojio baš u finalu sa Sinerom u četiri seta, ali pitanje je koliko ćemo u Njujorku imati prilike da vidimo španskog tenisera u onom najboljem izdanju.
Skoro pet meseci pauze je iza njega zbog povrede ručnog zgloba, tako da je veliko pitanje da koliko može na ovom turniru. Preskočio je Rolan Garos i Vimbldon, a na startu u Njujorku igra protiv Rusa Romana Safijulina, koji je počesto umeo da iznenadi favorite.
"U prvih mesec dana pauze bilo mi je teško jer nisam mogao ništa da radim desnom rukom. Bilo je baš teško. Istovremeno, uživao sam u vremenu sa porodicom, prijateljima i što sam kod kuće. Kada sam počeo da treniram, nisam znao kada ću početi, to je misao sa kojom sam se teško nosio, jer nisam znao da li ću biti spreman za Sinsinati, US Open i da li ću propustiti čitavu američku seriju turnira. Konačno, tu sam. Moj cilj je da budem zdrav što je pre moguće i da ne propuštam više turnira. Te nametljive misli je bilo najteže kontrolisati prethodnih meseci", priznao je Alkaras pred početak US Opena.
FAVORITI IZ SENKE
Ovakva situacija, kada je šampion rovit, a broj jedan ne igra, otvara mogućnost nekim drugim igračima da ostvare veliki san o grend slemu. Aleksander Zverev, koji je ovde već igrao finale, došao je u Njujork kao prvi nosilac i kao osvajač titule na Rolan Garosu. Rasterećeni Zverev mogao bi biti veoma opasan za sve u Njujorku, posebno ukoliko ga servis i forhend budu služili kao na većini turnira ove godine. U sličnoj poziciji je i treći nosilac, Feliks Ože Alijasim koji je konačno složio kockice u mozaiku i ovo bi mogao da bude turnir koji će pokazati da li zaista može do grend slema ili će to ostati neostvaren san.
Takođe, Danil Medvedev, pod uslovom da pronađe onu nekadašnju, "zlatnu njujoršku žicu" u svojoj igri, može da uradi mnogo. Amerikanci opet najveće nade polažu u šampiona Montreala, Bena Šeltona, kao i u Tejlora Frica i Tomija Pola. Tu je i onaj "drugi ešalon" iz kog može da se pojavi neko ko će doći do same završnice - Čeh Jakub Menšik, Italijan Flavio Koboli, Francuz Artur Fis koji je osvojio Sinsinati. Turnir uvek izrodi nekog od novih junaka, pa će biti zanimljivo videti ko će se to vinuti u velike visine iz senke.
Kod teniserki, kao i svake godine, tu je znatno otvorenije. Arina Sabalenka je prošle godine dominirala, i sada joj se daju najveće šanse, ali ne smeju se zaboraviti ni Koko Gof, Jelena Ribakina, Džesika Pegula. Sve one su u krugu prva četiri nosioca i svakako imaju najviše izgleda za trijumf.
Konačno, ovo je turnir koji će imati rekordan nagradni fond od 108.000.000 dolara, što je za 20 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Šampioni u muškom i ženskom singlu će dobiti po neverovatnih 5.500.000 dolara, što je zaista fenomenalno, iako će i na ovom turniru biti ratova iza kulisa, jer je veliki broj igrača nezadovoljan kako se raspodeljuje novac na turnirima, pošto daleko manji deo dobijaju oni od kojih sve zavisi i zbog kojih se dolazi, a to su igrači.
US OPEN, 1. KOLO
Nedelja
17.00: (1,25) Lehečka (3,95) Karenjo Busta
17.00: (1,35) Prižmić (3,20) Ševčenko
17.00: (1,75) Majhšak (2,08) Međedović
18.20: (1,45) Nori (2,75) Van Aše
19.10: (1,12) Medvedev (6,20) Gaston
19.20: (2,00) Farija (1,80) Bruksbi
20.20: (1,70) Šapovalov (2,15) Kecmanović
21.00: (1,55) Ečeveri (2,45) Kopriva
21.35: (1,80) Fernli (2,00) Landaluse
23.00: (1,25) Mikelsen (3,95) Ćina
Ponedeljak
01.05: (1,20) Đoković (4,50) Navone
02.10: (1,40) Bublik (2,95) Volf
*** kvote su podložne promenama