Žezus se rodi! Šokantan izbor Barselone

Kada je svima postalo jasno da Atletiko neće popustiti pod Hulijanovim pritiscima i ucenama, Barsa je digla ruke od te priče i prešlatala se na druge opcije. Nije ih bilo mnogo. A ni vremena jer do kraja prelaznog roka je ostalo nešto više od dva dana. Sve 'devetke' top klase su blindirane ugovorima u svojim klubovima i Barsa je morala da čeprka po sekundardnim fudbalskim sirovinama. Žezus je odavno otpisan u Arsenalu, u hijerarhiji kod Artete je treći špic, mada je tu ulogu čak češće igrao i vezista Mikel Merino. Žezus je bio i na meti Napolija da zauzme Lukakuovo mesto kao alternativa za Hojlunda, ali se u tim pregovorima nije mnogo odmaklo.

Barsina rezervna opcija za Alvareza je bio njegov zemljak Lautaro Martinez, ali ni Inter nije hteo da čuje za odlazak argentinskog špica. Pominjale su se i opcije poput Luisa Suareza (Sporting), Fisnika Aslanija (Hofenhajm), Nikola Tresoldija (Briž), Serua Girasija (Borusija Dortmund), Žorža Mikautadzea (Viljareal)... Ali, to nsu bile ne ubedljive opcije za sportski sektor Barselone, ni jeftine za finansijski sektor.

Gabrijel Žezus je na kraju došao kao utešna nagrada jer mnogo realnih opcija nije ni bilo. A 'devetka' je bila preko potrebna timu Hansija Flika jer su ovog leta prišla oba centrafora iz prethodne sezone Robert Levandovski i Feran Tores.

Biće interesantno videti za koju platu će Žezus igrati u Kataloniji. U severnom Londonu je zarađivao velikih 9.000.000 evra neto po sezoni što je bila kočnica za sve klubove koji su ga želeli poput Napolija, Evertona, Fenerbahčea, Ipsviča, Milana... Sa ovom platom bi u Barseloni bio u samom vrhu najplaćenijih igrača u klubu.

Gabrijel Žezus je u evropski fudbal došao pre 10 godina kao jedan od najvećih talenata brazilskog fudbala. Tada ga je Mančester Siti platio Palmeirasu 32.000.000 evra. Za šest godina na Etihadu je odigrao 236 mečeva i dao 95 golova u svim takmičenjima. Međutim, samo u dve sezopne je uspeo da dođe do dvocifrenog broja pogodaka u Premijer ligi. Sve to nije smetalo Arsenalu da ga u leto 2022. dovede u transferu teškom 52.000.000 evra. Samo u prvoj sezoni je bio standardan u startnih 11, u drugoj već počeo da sve češće ulazi sa klupe, da bi u poslednje dve sezone postao klasičan rezervista.

Ostala mu je još godina ugovora, Arteta nije ozbiljno računao na njega, a velika plata je predstavljala problem da ga se Arsenal reši. Sve dok se iznenada nije pojavila Barselona. Arsenal se nije mnogo cenjkao, uspeo je da izvuče desetak miliona evra obeštećenja i da ga se reši.

U Barsi ga čeka sigurno ozbiljnija uloga nego u Arsenalu. Jedina je klasična 'devetka' u ekipi, mada se Rafinja u toj ulozi pokazao sasvim dobro u prva dva meča sezone i za očekivati je da Flik nastavi sa Brazilcem u špicu napada, a da njegov zemljak iz Arsenala bude alternativa.