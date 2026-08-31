BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BEŠIKTAŠ - ČORUM (tip 1, kvota 1,42) - početak 20.30

U četvrtom kolu šampionata Turske fudbaleri Bešiktaša ugostiće novajliju u ligi, ekipu Čoruma. Gosti su u dosadašnjem toku prvenstva osvojili svega bod, dok je ekipa iz Istanbula osvojila tri boda. Dušan Vlahović je najavljen u startnoj postavi, trener Vinčenco Italijano želi pobedu pred derbi sa Fenerbahčeom 5. septembra.

LEČE - ROMA (tip 2, kvota 1,50) - početak 18.30

Obe ekipe počele su sezonu trijumfalno. Leče je na premijeri slavio kao gost protiv Venecije sa 2:0, dok je Roma bila veoma ubedljiva protiv Fjorentine (4:0). Rimljani su ipak favoriti da u ovom meču odnesu tri boda jer su poslednja dva susreta u Seriji A sa Lečeom dobili sa 2:0 i 1:0.

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ASTON VILA - ARSENAL (tip 2, kvota 1,50) - početak 21.00

Arsenal je odlično započeo sezonu u Premijer ligi, pobedom nad Koventrijem od 3:0. Tim Mikela Artete pokušaće da iskoristi trenutak krize u ekipi iz Birmingema koja je uzdrmana posle poraza u Brajtonu od 4:0. Prošle sezone, Aston Vila je kod kuće pobedila sa 2:1, ali je Arsenal uzvratio u Londonu sa 4:1.

BENFIKA - ESTORIL (tip 1, kvota 1,12) - početak 21.15

Idealan momenat da Benfika uhvati priključak sa vodećim rivalima, Portom i Sportingom. Orlovi iz Lisabona su odigrali samo dva meča i imaju četiri boda, dok je njihov večerašnji protivnik Estoril osvojio samo bod iz tri utakmice.

BARSELONA - RAJO VALJEKANO (tip 1, kvota 1,10) - početak 21.30

Nema nikakvih problema na Kamp Nou na startu nove sezone. Tim Hansija Flika je uhvatio dobar zalet, zabeležio dve pobede bez primljenog gola uz gol razliku 7:0. Posle Elčea i Atletik Bilbaa, prvak Španije želi tri boda i protiv Rajo Valjekana koji je u dve utakmice osvojio samo bod i to protiv Alavesa (1:1).

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