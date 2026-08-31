Zvanično: Alan je Sitijev za 40.000.000! Mareska čeka još dva pojačanja za idealni Siti
Vreme čitanja: 3min | pon. 31.08.26. | 14:33
Enco Mareska i Kodi Gakpo bi trebalo da kompletiraju prelazni rok Građana, mada se od danas pominje i Iliman Endijaje
Ode Pep Gvardiola iz Mančester Sitija i ode 340.000.000 evra iz klupske kase, bar zasad. Ovih poslednjih 40.000.000, fiksno nekih 2.500.000 evra manje, Građani su prosledili Palmeirasu kako bi na Etihad privoleli 22-godišnje desno krilo Alana.
“Nerealan trenutka za mene. Sa svim što je osvojio u poslednjih 15 godina Mančester Siti je za svakog igrača jedan od najatraktivnijih klubova planete. Biti ovde danas je jedan od najponosnijih trenutaka u mom životu. Volim Palmeiras i uvek ću ga voleti, ali dolazak u Siti je bila laka odluka. Želim da budem najbolja verzija sebe, a nema boljeg mesta od ovoga da ispunim tu ambiciju”, rekao je Alan nakon potpisivanja ugovora do 2031.
Da li će je zaista i ostvariti pokazaće vreme, ali je jasno da je Siti uložio ogroman novac kako bi izvršio potpuno rekonstrukciju Gvardiolinog tima i Encu Mareski obezbedio sve što mu je potrebno. A, novi trener ima jasnu ideju.
“Da imamo po dvojicu igrača na svakoj poziciji. Moraju da se takmiče među sobom. Standard je viši kada moraš da se boriš za mesto u timu za svaku utakmicu. Tako da je za mene idealno da imam dvojicu igrača na svakoj poziciji... Trenutno, imam 21 ili 22 igrača”, rekao je Mareska posle ubedljivih 4:1 protiv Kristal Palasa.
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Ima ih više, ako tu računamo momke iz akademije (Rajana Mekadua, Flojda Sambu, Kejdena Brajvajta), ali sa 65 utakmica u sezoni Mareska hoće iskustvo. I ima ga.
Na golu Đanluiđi Bufon i Heronimo Rulji, u odbrani Ruben Dijas, Mark Gei, Joško Gvardiol, Abdukodir Husanov i Vitor Rajs kao štoperi, a poslednja trojica mogu i na bekovske pozicije, gde su već Mateus Nunjes i Niko O’Rajli, a mogu da pripomognu i Rajat Ait Nuri i Riko Luis, ako ostane u Sitiju.
U vezi su Eliot Anderson i Mateo Kovačić, a protiv Palasa je debitovao i Ajub Buadi, koji je prošle nedelje stigao iz Lila za 95.000.000 evra. Tu im je potreban još jedan igrač, već je sve dogovoreno sa Alanom, pitanje je samo da li će ubediti i Čelsi, koji ne odustaje od obeštećenja od 140.000.000 evra.
Dalje u veznom redu, Rajan Šerki i Fil Foden mogu da se menjaju u ofanzivi, Žeremi Doku i Antoan Semenjo su prvi pikovi na krilima, u samom špicu je nezamenljiv Erling Haland. Alan je tu da pojača konkurenciju na desnom krilu, ali kako su Omar Marmuš i Savinjo otišli u Totenhem, a izgleda i Džek Griliš pakuje kofere, tu ima prostora za nova lica.
Mladi Mekadu je impresionirao na startu sezone i u priči je, ali svi čekaju da odjekne još jedna bomba i da Građani ulove Liverpulovog Kodija Gakpa u transferu teškom 100.000.000 evra. Holanđanin je idealan, jer može da pokrije sve tri napadačke pozicije.
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Lokalni mediji danas u jednačinu ubacuju i Evertonovog Ilimana Endijajea, koji može da igra na oba krila, a kako Karamele hoće Griliša možda tu ima mesta za dogovor? To bi svakako bilo treće pojačanje, Enco Fernandez i Kodi Gakpo su prva dva za “idealni” Siti u Mareskinoj glavi.
Ako bi na njih dvojicu Siti dao 240.000.000 evra, onda bi to ukupan letnji trošak podiglo na čak 580.000.000 evra. Zastrašujuće.