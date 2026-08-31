Zvanično: Alan je Sitijev za 40.000.000! Mareska čeka još dva pojačanja za idealni Siti

Ode Pep Gvardiola iz Mančester Sitija i ode 340.000.000 evra iz klupske kase, bar zasad. Ovih poslednjih 40.000.000, fiksno nekih 2.500.000 evra manje, Građani su prosledili Palmeirasu kako bi na Etihad privoleli 22-godišnje desno krilo Alana.

“Nerealan trenutka za mene. Sa svim što je osvojio u poslednjih 15 godina Mančester Siti je za svakog igrača jedan od najatraktivnijih klubova planete. Biti ovde danas je jedan od najponosnijih trenutaka u mom životu. Volim Palmeiras i uvek ću ga voleti, ali dolazak u Siti je bila laka odluka. Želim da budem najbolja verzija sebe, a nema boljeg mesta od ovoga da ispunim tu ambiciju”, rekao je Alan nakon potpisivanja ugovora do 2031.

Da li će je zaista i ostvariti pokazaće vreme, ali je jasno da je Siti uložio ogroman novac kako bi izvršio potpuno rekonstrukciju Gvardiolinog tima i Encu Mareski obezbedio sve što mu je potrebno. A, novi trener ima jasnu ideju.

“Da imamo po dvojicu igrača na svakoj poziciji. Moraju da se takmiče među sobom. Standard je viši kada moraš da se boriš za mesto u timu za svaku utakmicu. Tako da je za mene idealno da imam dvojicu igrača na svakoj poziciji... Trenutno, imam 21 ili 22 igrača”, rekao je Mareska posle ubedljivih 4:1 protiv Kristal Palasa.