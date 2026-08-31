Novakovo telo ne može više

Zato nije čudo što se svi pitaju da li je ovo bio ujedno poslednji Đokovićev grend slem nastup u karijeri. Pita se i Endi Rodik, nekadašnji američki as...

„Bilo je čudno. Gledali smo i ranije Novakove mečeva u kojima se 'posvađa' sa nekim i onda ga to motiviše. Probudi nešto ratničko u njemu, pa nađe način da prođe kroz probleme. Najbolji je u tom vođenju mečeva još od Pita Samprasa“, pričao je Rodik.

Ipak, krštenica čini svoje, smatra Amerikanac.

„Njegov pogled u petom setu nije govorio „sam sam protiv celog sveta“, nije osećao da ga bilo ko izaziva. Na momente je izgledalo emotivno kao da će da pukne, ali ne iz besa, nego je bilo nešto drugo. Ne znate da li je to zahvalnost, tuga... To su moje pretpostavke“.

Nije ni Rodik siguran da li ćemo videti Đokovića još koji put na grend slemovima.

„Možda se spremi za Australijan open, a možda i ne nastupi. Pretpostavlja da ni sam ne znam. Verujem da su svi koji su gledali isto pomislili, da li je ovo kraj. Ne znam, njegovo telo više ne može da izdrži. I to nije stvar snage volje, forme, guranja samog sebe. Njegovo telo se predalo: povraćao je, imao grčeve, probleme sa leđima, kukom... On ima 39 godina i telo mu se predalo. Mrzim ta pitanja da li je ovo kraj, jer ni on sam još to ne zna. Ali vreme niko nije pobedio“, konstatovao je Endi Rodik.