Van Dajk još ne zna hoće li igrati protiv Srbije: Prvo da popričam sa Ćavijem

Pitanje koja sada najviše muči navijače reprezentacije Holandije je da li će tim sa kapitenskom trakom na ruci predvoditi Virdžil van Dajk. Defanzivac Liverpula je posle neuspeha na Svetskom prvenstvu najavio povlačenje, međutim, sada je, u razgovoru za britanski Tajms, odškrinuo vrata ostanku u državnom timu.

„To je dobro pitanje. Prvo moram da popričam sa novim selektorom. Onda ćemo videti. Najviše će zavisiti od tog razgovora. Svi žele da se osećaju cenjenim, voljenim i bitnim. Osećam da sam i dalje dragocen i bitan za ovaj tim“, rekao je Van Dajk.

Iskusni defanzivac se nada da tako misli i Ćavi.

„Ako i selektor vidi stvari na isti način, onda će pred nama biti dve godine dobre saradnje. A ako ne, onda ćemo videti. Prvo da popričamo, pa ćemo znati na čemu smo“, podvukao je Van Dajk.