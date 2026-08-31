Vlahović od početka, Čorum prilika za gol prvenac u dresu Bešiktaša

Ipak, upozorenje je tu, jer je Čorum na početku sezone uspe da iznenadi šampionski tim Galatasaraja i odigra nerešeno, 2:2. Porazom od Kasimpaše (1:0) su malo pokvarili utisak, ali izvesno je da su ozbiljno rešeni da poremete planove i Bešiktašu.

Ovo je veliki test za sve u timu Bešiktaša, ali posebno za napadače, koji na dva poslednja susreta, sa Alanjom i Kaunas Žalgirisom, nisu uspeli da zatresu mrežu. U ta dva meča su doživeli minimalne poraze od 1:0, ali su prošli u Ligu Evrope jer su u prvom meču u Istanbulu slavili sa 3:0.

20.30: (1,42) Bešiktaš (4,60) Čorum (7,50)

Meč sa Čorumom biće prava prilika i za Dušana Vlahovića da postigne prvenac u dresu novog kluba. Vlahović je odigrao 65 minuta u Litvaniji, najavljeno je da će i ove večeri od prvog minuta predvoditi navalu Bešiktaša, tako da navijači očekuju da počne da trese mreže po dolasku iz Juventusa.

Vlahović odlično zna da fanatična turska publika prati svaki njegov korak, a njegov doprinos će se najviše meriti brojem golova. Uz to, želeće svakako da opravda to što je jedna od najvećih zvezda u tamošnjoj ligi.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE

Prema najnovijoj proceni tržišne vrednosti igrača koji trenutno nastupaju u prvenstvu Turske, Dušan Vlahović je trenutno četvrti sa cenom od 35.000.000 evra. Ispred njega su samo Viktor Osimen sa 75.000.000, Mejson Grinvud sa 55.000.000 i Rafael Leao, novo pojačanje Galatasaraja čija se vrednost procenjuje na 50.000.000.

Vlahović deli četvro mesto sa Barisom Alperom Jilmazom iz Galatasaraja, dok su među deset najvrednijih i Aleksej Batrakov i Gabrijel Sara (Galatasaraj), Mateo Genduzi (Fenerbahče), te Vlahovićeve klupske kolege, Orkan Kokču i Ernest Poku.

Bešiktaš je u poslednjih sedam dana doveo dva nova igrača, u pitanju su Ernest Poku i Fabio Mireti. Italijan je došao na pozajmicu iz Juventusa, pa će Vlahović tako imati poznato lice u svlačionici novog kluba. Na transferu je insistirao trener Italijano.

"Poznajem dobro trenera Italijana, oduvek sam se divio njegovoj filozofiji fudbala i tome kako vodi svoje timove. On je bio veoma važan faktor u mojoj odluci da dođem ovde. zaista sam srećan što je klub želeo da me dovede i jedva čekam da zaigram. Ovo mi je prvi put da ću igrati van Italije", poručio je Mireti.

Trener Vinčenco Italijano je bio razočaran poslednjim porazima, pa je od svojih igrača zatražio da odigraju maksimalno angažovano.

"Pred nama je meč od velike važnosti koji igramo kod kuće. Protiv Alanje i Kaunas Žalgirisa imali smo probreme i fizičke i mentalne prirode, ali su oni iza nas. Pred nama je novi test i moramo da pobedimo. Moramo da odigramo u jakom tempu i sa mnogo energije. Moramo pokazati tu želju za pobedom. Ako to uradimo, ne sumnjam da ćemo uzeti tri boda i obradovati navijače", poručio je Vinčenco Italijano.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

TURSKA, 3. KOLO

Petak

Genčlerbirligi - Erzurum 1:1 (0:0)

/Traore 66 - Tozlu 55/

Subota

Konja – Kodžaeli 1:2 (1:0)

/Zukru 39ag – Haidara 72, Altunbas 86/

Galatasaraj – Geztepe 3:2 (1:1)

/Sančez 33, Sara 55, Osimen 63pen – Miroši 16, Žuan 65/

Gazijantep – Rize 1:2 (0:2)

/Aris 90+1ag – Bulut 12, Sou 35/

Nedelja

Bašakšehir – Kasimpaša 1:1 (1:0)

/Šomurodov 18 – Dijabate 81/

Ejup – Alanja 2:1 (1:1)

/Abdulahi 39, Žil 90+4 - Usluoglu 1/

Samsun – Fenerbahče 0:2 (0:1)

/Murići 3, Ajdin 50/

Ponedeljak

20.30: (3,45) Amed (3,45) Trabzon (2,00) MR

20.30: (1,42) Bešiktaš (4,60) Čorum (7,50) MR

*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax