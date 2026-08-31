Nemački trener izmislio nešto novo – Jan Karlo Simić kao desni bek

Takođe, isti izvori navode da Simić još nije usavršio kako bek treba da se kreće – kada da izlazi napred, a kada mora da se povlači. Navodno ostavlja previše prostora iza svojih leđa, što zasad protivnici baš i nisu uspeli da iskoriste.

Al Itihad još nema nijedan poraz od početka sezone. U prvenstvu je ostvario po dve pobede i remija, u kvalifikacijama za azijsku Ligu šampiona je preslišao Al Džaziru (4:1), a u Kupu Saudijske Arabije je preskočio Al Nadžmu (3:0).

18.05: (4,00) Al Saker (3,35) Al Ahdud (1,88)

Od svih tih utakmica Simić je svih 90 minuta na terenu proveo samo protiv Al Kadisije (1:0). Dvaput je odigrao po sedamdesetak minuta, protiv Al Hazema (3:2) i Al Džazire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je uspeo da zabeleži i prvu asistenciju u sezoni. Na još dva meča je Srbin ulazio u poslednjih pola sata.

Biće interesantno videti da li će Vising istrajati u svojoj ideji da nauči Simića da igra kao desni bek. To bi bilo korisno svakako i za reprezentaciju Srbije, pošto bi selektor Veljko Paunović imao opciju više za kombinovanje u poslednjoj liniji. Pogotovo u situaciji kada Ognjen Mimović još nije pronašao novi klub, a Kosta Nedeljković tek treba da se izbori za minutažu u Glazgov Rendžersu.