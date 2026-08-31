Nemački trener izmislio nešto novo – Jan Karlo Simić kao desni bek
Vreme čitanja: 3min | pon. 31.08.26. | 13:48
Zasad povremeni reprezentativac Srbije ne izgleda baš najsjajnije na novoj poziciji, ipak mu više prija kada je u srcu odbrane Al Itihada
Tokom seniorske karijere srpski fudbaler Jan Karlo Simić je sa svojih 21 godina odigrao blizu 140 takmičarskih utakmica na poziciji štopera. Ovog leta trener Al Itihada Jens Vising je smislio nešto novo, da prekomanduje 186 centimetara visokog defanzivca na poziciju desnog beka. Od početka sezone u Saudijskoj Arabiji odigrao je pet utakmica na toj poziciji.
I sudeći po izveštajima sa Bliskog istoka, nije se baš proslavio. Očigledno je da se Simić dosad nije susretao sa takvom ulogom, iako je poznato da mladi fudbaler dobro barata sa loptom u nogama centaršut mu nije jače oružje, a od beka se očekuje da konstantno ubacuje kvalitetne lopte u šesnaesterac.
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Takođe, isti izvori navode da Simić još nije usavršio kako bek treba da se kreće – kada da izlazi napred, a kada mora da se povlači. Navodno ostavlja previše prostora iza svojih leđa, što zasad protivnici baš i nisu uspeli da iskoriste.
Al Itihad još nema nijedan poraz od početka sezone. U prvenstvu je ostvario po dve pobede i remija, u kvalifikacijama za azijsku Ligu šampiona je preslišao Al Džaziru (4:1), a u Kupu Saudijske Arabije je preskočio Al Nadžmu (3:0).
18.05: (4,00) Al Saker (3,35) Al Ahdud (1,88)
Od svih tih utakmica Simić je svih 90 minuta na terenu proveo samo protiv Al Kadisije (1:0). Dvaput je odigrao po sedamdesetak minuta, protiv Al Hazema (3:2) i Al Džazire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je uspeo da zabeleži i prvu asistenciju u sezoni. Na još dva meča je Srbin ulazio u poslednjih pola sata.
Biće interesantno videti da li će Vising istrajati u svojoj ideji da nauči Simića da igra kao desni bek. To bi bilo korisno svakako i za reprezentaciju Srbije, pošto bi selektor Veljko Paunović imao opciju više za kombinovanje u poslednjoj liniji. Pogotovo u situaciji kada Ognjen Mimović još nije pronašao novi klub, a Kosta Nedeljković tek treba da se izbori za minutažu u Glazgov Rendžersu.
Podsetimo, Al Itihad je doveo Simića prošlog leta iz Anderlehta za ukupno 21.000.000 evra. U prvoj sezoni u Aziji mladi fudbaler se nije preterano naigrao kao štoper, sakupio je svega 15 nastupa u svim takmičenjima. Očekivalo se zato da će ga Saudijci prodati ovog leta, ali na klupi je došlo do rokade i Serža Konseisaa je zamenio Vising, pa je Simić dobio novu šansu. Samo što ga nekadašnji pomoćnik Rožera Šmita vidi na drugoj poziciji. Narednog vikenda Al Itihad će se sastati sa Al Nasrom, tako da ćemo imati priliku da gledamo okršaje srpskog fudbalera sa Kristijanom Ronaldom.
Simić je zasad odigrao šest utakmica za reprezentaciju Srbije, sve na mestu štopera. Poslednji put je nacionalni dres obukao u oktobru prošle godine u Andori (3:1), kada je odigrao poslednjih šest minuta.
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