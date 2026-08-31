Ibon Navaro: Neće biti unapred raspodeljene minutaže, Teo se pita za nova pojačanja

Španski trener je brzo razbio mit o matematičkoj podeli minutaže na jednake delove, nešto što se često zameralo Saši Obradoviću. Njegov filozofski pristup košarci zahteva maksimalnu potrošnju, pa podela uloga zavisi isključivo od fizičkih mogućnosti pojedinca da izdrži paklen ritam.

"Nije stvar u tome da svi moraju da imaju istu minutažu reda radi. Sve zavisi od toga koliko je igrač sposoban da provede na terenu u maksimalnom intenzitetu. Biće igrača koji to mogu da izdrže 25 minuta, ali i onih koji mogu svega 12. Čak i ako su u pitanju najveće zvezde tima, ukoliko u ovom momentu mogu da pruže maksimum tokom samo 12 minuta – provešće na terenu tačno 12 minuta. Prioritet je da na parketu imamo igrače koji su spremni, da sprečimo povrede zbog zamora i napravimo pravu timsku celinu."

Kada je reč o takmičarskim ciljevima, trofejima i prognozama za evropsku elitu, Navaro odbija da gleda u budućnost...

"Ne gledam dalje od sutrašnjeg dana. Nemamo luksuz da razmišljamo o 24. septembru ili nečemu sličnom. Analiziraćemo današnji trening i pripremiti se za sutra, kada nas očekuje prva prijateljska utakmica. I dalje smo u potrazi za tim 'ratnicima' na terenu koji će od nas napraviti pravu takmičarsku ekipu. Sada nije vreme za prebrojavanje pobeda ili razmišljanje o peharima, već o stvaranju nečeg većeg od same grupe od 14 ili 15 igrača."

Najveću razliku u odnosu na dosadašnje iskustvo vođenja timova u Evrokupu španski strateg vidi u nezapamćeno zgusnutom kalendaru takmičenja.

"Raspored je ubedljivo najveća razlika. Od 24. septembra do 30. decembra odigraćemo čak 33 utakmice! Ilustracije radi, cela sezona u španskoj ACB ligi ima 34 kola i traje devet meseci, a mi ćemo ovde taj broj mečeva zbiti u samo tri meseca. Zato moramo biti izuzetno pametni, koristiti čitav roster i kontrolisati sve što je do nas kako bismo sprečili povrede usled nekontrolisanog opterećenja. Faktor sreće sa zdravljem biće ključan."

Na pitanje o potencijalnim pojačanjima i da li je igrački kadar konačan, Navaro je uz osmeh prebacio loptu u dvorište klupske uprave: "Možete to da pitate Miloša. Ja sam samo trener."

Španski stručnjak se posebno osvrnuo na ulogu svog novog pomoćnika Nikole Kalinića, istakavši da je njegovo igračko iskustvo dragoceno za stručni štab.

"Ovo mu je prvo trenersko iskustvo, tako da ne može doneti trenersku rutinu, ali donosi sveže iskustvo doskorašnjeg igrača. To nam pruža mnoštvo korisnih informacija i sjajan fidbek za stvari koje pokušavamo da implementiramo u igru. Njegov dolazak nam izuzetno pomaže."

Za kraj, Navaro je podelio i prve utiske o životu u srpskoj prestonici i susretu sa navijačkim mentalitetom.

"Nije baš lako šetati ulicama Beograda a da vas neko ne prepozna. Grad je zaista sjajan, udoban, lep i bogat istorijom. Na svakom koraku se osećaju strast i ogromna ljubav ljudi prema klubu i timu. Navijači su definitivno jedan od najvažnijih temelja koje ova organizacija ima."