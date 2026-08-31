Glaznerov verni vojnik ga prati u Notingemu, ušao je u Top 10 premijerligaških 30+

Munjoz je zašao u četvrtu deceniju života pošto je u maju napunio 30 godina. Realna tržišna vrednost mu je manja… Uostalom, ušao je u društvo Top 10 najskupljih igrača u Premijer ligi koji su napravili transfer posle 30. godine. Hari Kejn je tu neprikosnoven jer je sa 30 godina potpisao za Bajern u transferu teškom 90.000.000 evra. Slede Kazemiro (Mančester Junajted), Rodri (Barselona), Kulibali (Čelsi), Marez (Al Ahli), Mane (Bajern), Lukaku (Napoli), Filkrug (Vest Hem) i sada Munjoz.

Ali, Notingem Forest je ispoštovao želju Olivera Glaznera koji je u poslednje dve i po sezone imao sjajnu saradnju sa Kolumbijcem u Kristal Palasu. Doveo ga je za samo 8.000.000 evra iz Genka i Munjoz mu je vrlo brzo postao nezamenjiv u ulozi desnog vingbeka. Nije bio starter samo kada je bio povređen. Glazner je na toj poziciji u Notingemu zatekao Olu Ainu i povređenog Nikola Savonu. Insistirao je na proverenijem rešenju poput Munjoza i gazda Marinakis mu je ispunio želju.

Kristal Palas je oberučke prihvatio ponudu za iskusnog Kolumbijca, a zamena je stigla još pre nekoliko nedelja kada je potpisao Anan Halaili iz Union Sen Žiloaza za skoro 25.000.000 evra. Jeftiniji, a devet godina mlađi…