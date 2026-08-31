Glaznerov verni vojnik ga prati u Notingemu, ušao je u Top 10 premijerligaških 30+
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 14:28
Prvi Kolumbijac u istoriji Foresta
Fudbaleri raznih nacija su nosili dres Notingem Foresta kroz slavnu istoriju, ali Kolumbijci nikad. Do danas.
Na Siti Graund je stigao Danijel Munjoz, dosadašnji desni bek Kristal Palasa. Šumari su Orlovima platili 25.700.000 evra fiksno i mogli bi još 2.300.000 kroz bonuse. Moglo bi se čak reći i da su ga preplatili…
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Munjoz je zašao u četvrtu deceniju života pošto je u maju napunio 30 godina. Realna tržišna vrednost mu je manja… Uostalom, ušao je u društvo Top 10 najskupljih igrača u Premijer ligi koji su napravili transfer posle 30. godine. Hari Kejn je tu neprikosnoven jer je sa 30 godina potpisao za Bajern u transferu teškom 90.000.000 evra. Slede Kazemiro (Mančester Junajted), Rodri (Barselona), Kulibali (Čelsi), Marez (Al Ahli), Mane (Bajern), Lukaku (Napoli), Filkrug (Vest Hem) i sada Munjoz.
Ali, Notingem Forest je ispoštovao želju Olivera Glaznera koji je u poslednje dve i po sezone imao sjajnu saradnju sa Kolumbijcem u Kristal Palasu. Doveo ga je za samo 8.000.000 evra iz Genka i Munjoz mu je vrlo brzo postao nezamenjiv u ulozi desnog vingbeka. Nije bio starter samo kada je bio povređen. Glazner je na toj poziciji u Notingemu zatekao Olu Ainu i povređenog Nikola Savonu. Insistirao je na proverenijem rešenju poput Munjoza i gazda Marinakis mu je ispunio želju.
Kristal Palas je oberučke prihvatio ponudu za iskusnog Kolumbijca, a zamena je stigla još pre nekoliko nedelja kada je potpisao Anan Halaili iz Union Sen Žiloaza za skoro 25.000.000 evra. Jeftiniji, a devet godina mlađi…