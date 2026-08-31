Džons: Spreman sam da radim šta god treba, čuo sam se Vasom i Semijem kad sam potpisao

Posle samog treninga, pred novinare je stao Kris Džons.

"Uzbuđen sam i zahvalan zbog ove prilike. Mislim da je klub samo dodao nas novajlije na već postojeći temelj. Jedva čekam da krenemo sa utakmica i radujem se budućnosti".

O ulozi u ekipi.

"Spreman sam da radim šta god treba na terenu. Mogu da doprinesem na više načina. Igrao sam tri godine u Španiji tako da mi taj sistem nije nepoznat".

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Džons je mogao da se raspita o Zvezdi kod Vasilija Micića sa kojim je igrao u Hapoelu, kao i kod Semija Odželeja sa kojim je delio svlačionicu u Valensiji.

"Naravno da sam se čuo sa Vasom, u kontakti smo. Semi mi ne pomaže uopšte čoveče... šalim se, on je moj brat, dopisivali smo se kada sam potpisao i drago mi je što ćemo ponovo deliti teren".

Šta je cilj u ovom trenutku?

"Fokusirani smo na sebe, da budemo bolji svakog dana. Rezultat kao takav trenutno nije važan. Imamo mnogo igrača u rotaciji i to je dobro, a pritom još nismo ni kompletni. Na treninzima smo dosta kombinovali na bekovskim pozicijama da vidimo ko se sa kim najbolje uklapa".

(©MN Press)

Posle Džonsa izjavu je dao i Nik Vajler Beb.

"Treninzi su dobri, pripreme su pa je normalno da su malo teži. Malo je vruće ovde, ali sve je okej zasad".

Kako kaže, atmosfera u timu je dobra.

"Slažemo se dobro, čekamo da nam se vrate momci koji su sa reprezentacijama. Pokušavamo da vidimo kako stvari izgledaju na terenu sa nama koji smo tu. Trener Navaro pokušava da implementira svoj sistem i sve ide nekim svojim tokom, uzbuđen sam zbog sezone koja nam sledi".

Prema mnogim navijačima Vajler Beb je bio "poslednji deo" slagalice.

"Nadam se da je tako. Mislim da sam na pravom mestu, da mogu da se uklopim sa svima. Radujem se što ću igrati pred ovim navijačima, umorio sam se od toga da stalno budem protivnik ovde".