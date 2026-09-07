BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

Ključni, i nama najzanimljiviji igrač Al Hilala svakako je Sergej Milinković Savić, koji je do sada postigao četiri gola, za ekipu koja se nalazi na prvom mestu sa 15 osvojenih bodova. U prošlom kolu su pobedili Al Šabab u gostima sa 2:0. Imaju svih pet pobeda u poslednjih pet mečeva. Gosti sa poslednjih pet utakmica imaju tri pobede i dva poraza.

PAFOS – OLIMPIJAKOS NIKOZIJA (tip 1, kvota 1,37) –početak 18.00

Pafos je osvojio Superkup Kipra, savladavši Omoniju s minimalcem, odlično igra i u šampionatu, pa nema nikakav razlog da popušta gostima. Razlog više da pojuri na njih je poraz koji im je ovaj klub naneo u januaru ove godine. Inače, interesantno je da mečevi para nisu baš efikasni po pravilu, pa navodimo da je četiri puta na poslednjih pet utakmica ovih ekipa dolazila 0-2 igra.

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RIGA – DUGAVPISLS (tip 1, kvota 1,20) – početak 18.00

Riga ima čak 28 bodova više, što je prosto nestvarna razlika ako uzmemo u obzir da je reč o susretu drugoplasirane i petoplasirane ekipe u šampionatu. Forma je dakle jasna, mada se još uvek dobro pamti rezultat poslednjeg meča para iz juna meseca, gde nije bilo postignutih golova.

MINSK ISLOČ - RSENAL DZERŽINSK (tip 1, kvota 1,25) – početak 16.00

Isloč je prvi na tabeli, ima samo bod više od Vitebska, pa mu je pobeda i više nego potrebna. Ne deluje da će teško doći do nje, s obzirom da je Arsenal u seriji od pet poraza, uz gol razliku 22:35. Sve u svemu, ovde je favorizovana ekipa potpuno jasno definisana, mada je na poslednjem meču para u maju bilo 2:2.

MIDTJILAND – NORDSJILAND (tip 1, kvota 2,00) – početak 19.00

Veliki derbi. Domaćin je drugi sa 14, gost treći sa 13 bodova nakon šest kola. Ujedno i okršaj dve najbolje odbrane u danskoj ligi. U prethodna dva međusibna duela pao je ukupno jedan pogodak, pa možda ni večeras ne treba očekivati neku goleadu, već izrazito takmičarski meč.

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