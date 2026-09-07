Parker puca na visoko: Da pričaju jednog dana o nama kao da smo Real ili Barsa

Sarađivaće sa Vensanom Koleom, koji ima čak osam medalja sa Evropskih prvenstava, Svetskih prvenstava i Olimpijskih igara, tako da će imati dobru desnu ruku u stručnom štabu tokom debitantske trenerske sezone. Nije ekipa kakvoj se nadao, ali šta je tu je. Ima i dalje sa čim da radi i da proba da napravi nešto. Puca na visoko, ne baš ove sezone, već ima dugoročni plan. Posebno sa Vensanom Koleom.

"Veoma sam srećan što imam nekoga poput njega uz sebe. Svaki dan radimo zajedno i svaki dan me nešto novo uči. Prenosi mi znanje o igri. Moj identitet će se vremenom izgraditi. Imaću svoj DNK, svoj stil. To je nešto čemu želim da se posvetim u narednih 15 ili 20 godina", kaže Parker.

Novi projekat je tu, a jasan je i cilj. Možda preambiciozno, ali makar zna šta hoće.

"Moja motivacija je da imam karijeru jednako uspešnu kao što sam imao kao igrač. Voleo bih da jednog dana ljudi o nama govore na isti način kao što govore o Real Madridu, Barseloni ili Fenerbahčeu. Ako ne težimo tome, koja je onda svrha ovog posla?", jasan je Toni.

Finansijski problemi su ga sputali da ima jednu od najboljih ekipa u Evroligi, mada on veruje da može nešto da se napravi.

"Izgradili smo tim koji će biti konkurentan i u Evroligi i u francuskom prvenstvu. Moramo da pokušamo da osvajamo trofeje, pošto od 2023. godine nismo osvojili ništa", zaključio je Francuz.