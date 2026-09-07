Vokap zvanično napustio Olimpijakos i preselio se u Dubai

Saga je najzad završena. Tomas Vokap je novi igrač Dubaija. Posle višemesečnih prepirki na relaciji igrača i kluba, sve je završeno u suštini onako kako se očekivalo. Iskusni plejmejker je napustio redove aktuelnog šampiona Evrope i preselio se u tim aktuelnog šampiona ABA lige.

„Tomas Vokap će karijeru nastaviti u Dubaiju, nakon što su dva kluba postigla dogovor“, objavio je Olimpijakos ovog ponedeljka na Instagramu i dodao kratku oproštajnu poruku trofejnom košarkašu.

Bilo je tu svega i svačega prethodnih mesec dana — pretnje tužbama, nepojavljivanje na startu priprema, a Olimpijakos je čak iskoristio i izjavu generalnog menadžera Dejana Kamenjaševića za Mozzart Sport da proba da pokrene postupak protiv Dubaija jer je bio u kontaktu sa igračem.