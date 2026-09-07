Vokap zvanično napustio Olimpijakos i preselio se u Dubai
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Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 13:47
Iskusni plejmejker pojačao ekipu Ćavija Paskvala
Saga je najzad završena. Tomas Vokap je novi igrač Dubaija. Posle višemesečnih prepirki na relaciji igrača i kluba, sve je završeno u suštini onako kako se očekivalo. Iskusni plejmejker je napustio redove aktuelnog šampiona Evrope i preselio se u tim aktuelnog šampiona ABA lige.
„Tomas Vokap će karijeru nastaviti u Dubaiju, nakon što su dva kluba postigla dogovor“, objavio je Olimpijakos ovog ponedeljka na Instagramu i dodao kratku oproštajnu poruku trofejnom košarkašu.
Bilo je tu svega i svačega prethodnih mesec dana — pretnje tužbama, nepojavljivanje na startu priprema, a Olimpijakos je čak iskoristio i izjavu generalnog menadžera Dejana Kamenjaševića za Mozzart Sport da proba da pokrene postupak protiv Dubaija jer je bio u kontaktu sa igračem.
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Na kraju se sve završilo bez drame jer je evidentno bilo da je Vokap nezadovoljan svojim statusom i da želi da promeni sredinu, a upravo to je i učinio.
Sada se prekaljeni defanzivac seli u ekipu Ćavija Paskvala, gde će mu saigrač ponovo biti Filip Petrušev.