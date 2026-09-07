Vapaj Santija Kanjizaresa: Valensija je smrtno ranjena, samo narod može da je spasi

Kao čovek koji je sa Valensijom osvojio sedam trofeja, odigrao 305 utakmica i pobeđivao upravo Barselonu, Santijago Kanjizares je najpozvaniji da govori o stanju u voljenom klubu. Legendarni golman Slepih miševa teško proživljava situaciju u taboru nekadašnjeg šampiona Španije koja je u vreme kad je on igrao bila nezamisliva.

“Valensija je smrtno ranja. Da bi Piter Lim otišao, neko mora da želi da kupi Valensiju. Na svaku utakmicu dolazi 40.000 ljudi na Mestalju iako znaju da će patiti i biti poniženi. Navijačka baza je izvanredna, ali je problem što Lim ne želi da sasluša one koji žele da kupe klub, a poslednji pokušaj je bio pre manje od godinu dana. Imamo problem – kako naterati Lima da stavi klub na prodaju”, rekao je Kanjizares u podkastu “Tiempo de Juego”.

Santi je naglasio koliko je teško pronaći kupca ako se zna da je dug kluba više stotina miliona evra, da je atmosfera u klubu i oko njega toksična i da je ekipa iz sezone u sezonu sve slabija.

“Ko će kupiti? To će biti sledeći problem. To se može izvesti na samo jedan način – društvenim pritiskom. Znam da navijači nisu krivi, pohvalno je što su na svakoj utakmici. Političari su mogli to da urade, ali nisu hteli. Samo narod može da spase Valensiju, iako ne bi bilo fer to tražiti”.

Utisak je da su loši rezultati najmanji problem u celoj priči, oni su samo refleksija celokupne situacije. Činjenica je da od 2014. godine i dolaska Pitera Lima na čelo kluba, Valensija ima samo jedan trofej (Kup Kralja u sezoni 2018/19), a da je za to vreme klub bio srozavan katastrofalnim potezima biznismena iz Singapura.

“Problem nije gubitak tri boda, problem je mnogo dublji. Vlasnik će početi da sabira i razmišlja tek u decembru kad vidi da je sve propalo, a onda će ponovo biti pasivni kao što su bili ovog leta".

U tom smislu, bivši reprezentativac Španije predložio je drastičnu meru koja do sada nije bila viđena što se tiče Valensije po pitanju protesta protiv čelnih ljudi.

“Potpuno pražnjenje stadiona privuklo bi veliku pažnju i, u najmanju ruku, ponizilo upravu. Ne znam da li znaju kako je timu trenutno, da li gledaju utakmice, da li im je i najmanje stalo do Valensije”, zavapio je Kanjizares.