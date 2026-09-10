In memoriam: Ajazdin Nuhi

Put ga je dalje odveo u OFK Beogradu, gde je proveo tri godine, a onda je branio boje crnogorskog Mogrena, Napretka iz Kruševca i BSK Borče, a karijeru je završio u lazarevačkoj Kolubari 2014. godine.

Za repezentaciju SR Jugoslavije do 21 godine je odigrao jedan meč.