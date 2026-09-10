In memoriam: Ajazdin Nuhi
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 13:06
Nekadašnji fudbaler Partizana preminuo u 47. godini
Bivši fudbaler Partizana Ajazdin Nuhi preminuo je u 47. godini, prenosi Telegraf.
Srpski fudbaler rođen u Dragašu 10. oktobra 1979. godine je profesionalnu karijeru počeo u Čukaričkom 1997. godine. Potom je 2001. godine prešao u Partizan, u kojem je bio tri sezone, a u međuvremenu igrao je i za dva kluba na pozajmicama - Legiju iz Varšave i Sartid Smederevo.
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Put ga je dalje odveo u OFK Beogradu, gde je proveo tri godine, a onda je branio boje crnogorskog Mogrena, Napretka iz Kruševca i BSK Borče, a karijeru je završio u lazarevačkoj Kolubari 2014. godine.
Za repezentaciju SR Jugoslavije do 21 godine je odigrao jedan meč.
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Ajazdin NuhiIn memoriam
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