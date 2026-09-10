Bode Glimt – anomalija u svetu fudbala: Imaju li Bavarci razloga za strah?

I pitanje je da li postoji igrač u Bodeu koji ima godišnju platu koja se piše sa sedam cifara? Bode je lokomotiva norveškog fudbala, kao što je nekada bio Rozenborg. Osim Žutih, u elitu je upao ovog leta šampion Viking, pa će i u Stavangeru da se šepuri mušema pre početka meča.

21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0)

Meterorski uspeh Bodea je krenuo sa polufinalom Lige Evrope pretprošle sezone (Totenhem ga zaustavio i kasnije u finalu dobio Mančester Junajted sa 1:0), a prošle su u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona eliminisali Inter posle dvostruke pobede. Malo je falilo i za četvrtfinale. Posle trijumfa nas Lavovima na Aspmiri od 3:0, u Lisabonu su zeleno-beli uspeli da nadoknade prednost i posle produžetka izbore plasman među osam najboljih evropskih klubova.

Ovog leta je Bode dominantno stigao do elite. Najteže mu je bilo protiv Union Sen Žiloaza u trećoj rundi kvalifikacija, ali je u plej-ofu lagano razbio NEC iz Najmehena Dušana Tadića. Posle pobede u Holandiji sa 3:1, revanš na Aspmiri je bio rutina. Prošle sezone je Bode pobedio i Mančester Siti na svom terenu, Atletiko Madrid u gostima. Pred gostovanje na Alijanc areni sjajna je forma tima Kjetila Knutsena – čak 18 mečeva bez poraza. Pobeđen je Fredrikstad za vikend u gostima sa 2:1, pa je zadržano prvo mesto u Elitseriji ispred šampiona Vikinga, koji je pretnja i ove godine.

18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)

Bode više nije hit, svi su čuli za čudo sa Arktika. Podrazumeva se da će i ove sezone da „skine skalp“ nekog od favorita, posebno na svojoj Aspmiri gde su padali brojne “ale”. Igrači ponikli upravo iz Bodea i okoline, koji dišu za klub, daju prepoznatljiv šarm timu i jasnoj filozofiji Knutsena koji je letos imao ponudu Strazbura, ali je ostao veran.

„Kada se osvrnemo mnogo godina unazad, bilo je veoma teško. Ljudi su morali da idu na pecanje da bi preživeli. Oni koji su izgradili ovaj grad nikada nisu odustali. Nastavili su da se kreću napred. Danas možete videti rezultate toga“, kaže nekadašnji igrač Milana Jens Peter Hauge, rođen u Bodeu, koji se vratio pretprošlog leta u staro jato posle neslavnih epizoda na San Siru i Ajntrahtu iz Frankfurta.