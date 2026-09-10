Bode Glimt – anomalija u svetu fudbala: Imaju li Bavarci razloga za strah?
Vreme čitanja: 5min | čet. 10.09.26. | 12:37
Inter je zimus pao, da li četa Kjetila Knudsena može da iznenadi i slavni Bajern (21.00) na startu Lige šampiona
Bode Glimt više nije čudo kao pre par godina. Može sistem jednom da "pogreši", ali više puta… Dolazimo do anomalije u današnjem svetu fudbala gde je najvažnija sporedna stavr na svetu pre svega biznis. Ko ima novca, pobeđuje?
Pa, i nije baš tako… I Vensan Kompani, trener slavnog Bajerna, pred start Lige šampiona i obračun sa norveškim vicešampionom na Alijanc areni (21.00) govorio u superlativu o Bodeu, klubu smeštenom u gradiću u blizini Arktičkog kruga, gde su zime surove, hladne i mračne… Rekao je belgijski stručnjak da prema budžetu Bode ne bi trebalo da igra Ligu šampiona, a oni su drugi put tu, među elitom.
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I pitanje je da li postoji igrač u Bodeu koji ima godišnju platu koja se piše sa sedam cifara? Bode je lokomotiva norveškog fudbala, kao što je nekada bio Rozenborg. Osim Žutih, u elitu je upao ovog leta šampion Viking, pa će i u Stavangeru da se šepuri mušema pre početka meča.
21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0)
Meterorski uspeh Bodea je krenuo sa polufinalom Lige Evrope pretprošle sezone (Totenhem ga zaustavio i kasnije u finalu dobio Mančester Junajted sa 1:0), a prošle su u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona eliminisali Inter posle dvostruke pobede. Malo je falilo i za četvrtfinale. Posle trijumfa nas Lavovima na Aspmiri od 3:0, u Lisabonu su zeleno-beli uspeli da nadoknade prednost i posle produžetka izbore plasman među osam najboljih evropskih klubova.
Ovog leta je Bode dominantno stigao do elite. Najteže mu je bilo protiv Union Sen Žiloaza u trećoj rundi kvalifikacija, ali je u plej-ofu lagano razbio NEC iz Najmehena Dušana Tadića. Posle pobede u Holandiji sa 3:1, revanš na Aspmiri je bio rutina. Prošle sezone je Bode pobedio i Mančester Siti na svom terenu, Atletiko Madrid u gostima. Pred gostovanje na Alijanc areni sjajna je forma tima Kjetila Knutsena – čak 18 mečeva bez poraza. Pobeđen je Fredrikstad za vikend u gostima sa 2:1, pa je zadržano prvo mesto u Elitseriji ispred šampiona Vikinga, koji je pretnja i ove godine.
18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)
Bode više nije hit, svi su čuli za čudo sa Arktika. Podrazumeva se da će i ove sezone da „skine skalp“ nekog od favorita, posebno na svojoj Aspmiri gde su padali brojne “ale”. Igrači ponikli upravo iz Bodea i okoline, koji dišu za klub, daju prepoznatljiv šarm timu i jasnoj filozofiji Knutsena koji je letos imao ponudu Strazbura, ali je ostao veran.
„Kada se osvrnemo mnogo godina unazad, bilo je veoma teško. Ljudi su morali da idu na pecanje da bi preživeli. Oni koji su izgradili ovaj grad nikada nisu odustali. Nastavili su da se kreću napred. Danas možete videti rezultate toga“, kaže nekadašnji igrač Milana Jens Peter Hauge, rođen u Bodeu, koji se vratio pretprošlog leta u staro jato posle neslavnih epizoda na San Siru i Ajntrahtu iz Frankfurta.
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Najlepše je kod kuće. Norveški reprezentativac je najbolji strelac kluba sa šest golova u prošlosezonskoj Lige šampiona. Nije samo Bode procvetao kao klub, nego i grad ima benefite sjajnih rezultata fudbalera iz gradića sa manje od 50.000 stanovnika. Sada je veoma popularan među turistima, a bio je i Evropska prestonica kulture 2024. godine. Klub je postao simbol identiteta za stanovnike ovog grada.
Kada se suočio sa bankrotom 2010. godine, stanovnici Bodea, ribari i preduzeća su udružili snage i klub je spasen. Od tada, Bode Glimt je stalno rastao. Iza ovog uspeha stoji sistem. Posle pretnje bankrotom, klub je sebi nametnuo jasna pravila, uključujući i ona da većina igrača treba da dolazi iz regiona. Isti sistem se primenjuje u celom klubu, od omladinskih do seniorskih timova. Jedna osoba koja je oblikovala ovu filozofiju je Kjetil Knutsen, glavni trener od 2018. godine. Poslednjih godina, klub se etablirao kao najuspešniji tim Norveške, osvojivši prvenstvo prvi put 2020. godine i ponovo osvojivši titulu 2021, 2023. i 2024. godine.
“Bode Glimt igra glavnu ulogu u tome zašto norveški fudbal trenutno napreduje“, kaže Hauge.
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
Ovaj napredak je očigledan ne samo u uspehu reprezentacije, koja je stigla do četvrtfinala Svetskog prvenstva ovog leta. Po prvi put za 27 godina, dva norveška kluba – Bode Glimt i Viking, sa kojima će se Bajern takođe suočiti u ligaškoj fazi, takmiči se u Ligi šampiona.
“Norveška liga je sve bolja. Mnogo je dobrih igrača koji se razvijaju kroz omladinske kategorije. Igrali vide da je moguće postati veoma dobar fudbaler čak i ako ste iz Norveške“, kaže krilo Bodea.
Za Bajern je ovo prva utakmica protiv norveškog tima od 2000. godine, kada se minhenski tim dva puta suočio sa Rozenborgom u grupnoj fazi Lige šampiona.
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LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
18.45: (3,30) Fenerbahče (3,50) Roma (2,15) MOZZART RELAX
18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)
21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Mančester Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama