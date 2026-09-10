Partizan iz Fuenlabrade: Španski klub promenio ime u čast crno-belih

Vreme čitanja: 4min | čet. 10.09.26. | 13:09
Prvu zvaničnu utakmicu pod novim identitetom odigraće već u petak, i to baš protiv beogradskog velikana
U jednom od najemotivnijih i najnesvakidašnjijih poteza u istoriji evropskog sporta, španski košarkaški klub Fuenlabrada zvanično je promenio svoje ime u Partizan iz Fuenlabrade (Partizán de Fuenlabrada). Ova odluka doneta je u znak dubokog poštovanja i trajnog sećanja na čuvenu 1992. godinu, kada je beogradski Partizan u ovom predgrađu Madrida pronašao svoj drugi dom i utkao temelje za osvajanje titule šampiona Evrope.
Pre više od tri decenije, usled teških sankcija i međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije, beogradski crno-beli nisu mogli da igraju svoje evroligaške mečeve u rodnom gradu. Ruku spasa i neočekivano toplo utočište pružila im je upravo Fuenlabrada. Mlada ekipa koju je sa klupe predvodio debitant Željko Obradović, a na terenu predvodili Saša Đorđević i Predrag Danilović, brzo je osvojila srca lokalne publike. Dvorana „Fernando Martin“ postala je neosvojiva tvrđava u kojoj su Španci zdušno navijali za beogradski tim, ispraćajući ih na svakom koraku ka istorijskom evropskom tronu u Istanbulu.
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Decenijama nakon te šampionske sezone, Fuenlabrada je sa ponosom negovala uspomenu na dane kada je evropski gigant nosio ime njihovog grada. Lokalne vlasti i uprava kluba godinama su isticali da im je bila izuzetna čast što su mogli da ugoste Partizan, a emotivna veza između dva kluba i dve zajednice vremenom je samo jačala kroz prijateljske susrete, rad sa mlađim kategorijama i zajedničke sportske manifestacije.
Nova zvanična promena imena predstavlja krunu tog jedinstvenog prijateljstva. Uprava španskog kluba potvrdila je da će tim pod novim nazivom nastupati u svim zvaničnim takmičenjima, uz osveženi klupski grb i vizuelni identitet koji spajaju tradicionalne simbole Fuenlabrade i šampionske generacije iz 1992. godine. Tim činom, jedinstvena priča o sportskom solidaritetu iz prošlog veka dobila je svoj trajni, zvanični pečat koji će generacijama koje dolaze svedočiti o neraskidivoj vezi Madrida i Beograda.
Zanimljivo da je Partizan iz Fuelabrade prvu zvaničnu utakmicu sa novim imenom igrati baš... protiv Partizana iz Beograda u petak.