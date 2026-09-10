Partizan iz Fuenlabrade: Španski klub promenio ime u čast crno-belih

U jednom od najemotivnijih i najnesvakidašnjijih poteza u istoriji evropskog sporta, španski košarkaški klub Fuenlabrada zvanično je promenio svoje ime u Partizan iz Fuenlabrade (Partizán de Fuenlabrada). Ova odluka doneta je u znak dubokog poštovanja i trajnog sećanja na čuvenu 1992. godinu, kada je beogradski Partizan u ovom predgrađu Madrida pronašao svoj drugi dom i utkao temelje za osvajanje titule šampiona Evrope.

Pre više od tri decenije, usled teških sankcija i međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije, beogradski crno-beli nisu mogli da igraju svoje evroligaške mečeve u rodnom gradu. Ruku spasa i neočekivano toplo utočište pružila im je upravo Fuenlabrada. Mlada ekipa koju je sa klupe predvodio debitant Željko Obradović, a na terenu predvodili Saša Đorđević i Predrag Danilović, brzo je osvojila srca lokalne publike. Dvorana „Fernando Martin“ postala je neosvojiva tvrđava u kojoj su Španci zdušno navijali za beogradski tim, ispraćajući ih na svakom koraku ka istorijskom evropskom tronu u Istanbulu.