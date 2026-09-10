Zvezda protiv Plzenja? Od sledeće sezone to neće moći

Međutim, u Ligi Evrope razdvajanja na šampione i ostale nije bilo.

Da jeste, Crvena zvezda kao šampion Srbije ne bi mogla da u plej-ofu igra protiv Viktorije Plzenj, trećeplasirane u prošloj sezoni prvenstva Češke. U stvari, da je to pravilo važilo, Zvezda bi mogla da samo na rivale poput Leha iz Poznanja, Univerzitatee iz Krajove, švajcarskog Tuna, danskog Orhusa ili slabijih protivnika Ararat Jermenije, albanske Egnatije, gruzijske Iberije, švedskog Mjalbija, litvanskog Kauno Žalgirisa.

Još i pre skraćenja i formiranja onih grupa postalo bi jasno da Zvezda ne može na Benfiku, Bešiktaš, Trabzon, Salcburg, Ferencvaroš, Omoniju, Kajrat, Jagjeloniju, sofijski CSKA... Jer niko od nije bio šampion u svojoj zemlji.

E sad, od sledećih kvalifikacija, za evropsku sezonu 2027/2028, to razdvajanje na šampione i nešampione važiće i za Ligu Evrope. I važiće i za prvaka Srbije i za osvajača Kupa ili drugoplasiranog iz Mozzart Bet Superlige. Mada on svakako kreće od prvog kola gde šampiona ni nema. Oni će se javiti tek u drugom kolu i to će, kao i u narednim rundama, isključivo biti timovi koji su ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sam pristup nije se menjao. Šampion Srbije sa 24. mesta Uefine rang liste kreće iz prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, osvajač Kupa ili drugoplasirani iz prvenstva iz prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, preostala dva učesnika iz drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Novina u odnosu na prethodne sezone je i promena termina utakmica u prvom kolu glavne faze Lige šampiona. Kao i do sada, a tome svedočimo baš u ovoj nedelji, ta prva, prava evropska sedmica biće rezervisana samo za elitno takmičenje. Neće se dakle igrati Liga Evrope i Liga konferencije, već sva tri dana – utorak, sreda i četvrtak – isključivo Liga šampiona.

S razlikom da će u utorak na programu biti samo jedna utakmica, suštinski otvaranje Lige šampiona, po uzoru na Mundijal. I tu prvu utakmicu uvek će igrati aktuelni vladar Evrope. Preostalih 17 utakmica prvog kola biće raspoređeno na sredu i četvrtak.