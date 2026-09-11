BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BEŠIKTAŠ – ERZURUM (tip 1, kvota 1,27) – početak 19.00 MOZZART RELAX

Fudbaleri Bešiktaša nemaju pravo na kiks ako žele da ostanu u trci sa Galatasarajem za prvo mesto. Protivnik im je uzdrmani Erzurum, čiji su napadači sa samo dva gola u četiri utakmice gurnuli klub na ivicu zone ispadanja. Istorija njihovih duela garantuje efikasan meč i goleadu, što može da bude korisna informacija pošto je ovaj meč u špilu parova podržanih Mozzart RELAX pogodnostima

KOPENHAGEN – HORSENS (tip 1, kvota 1,30) – početak 19.00 MOZZART RELAX

I uz ovaj par Mozzart je obezbedio dodatnu potporu za lakši prolazak fikseva, tipovanja na golove i prelaza 1-1 i 2-2, uz šta valja reći da je Kopenhagen apsolutni favorit pred ovaj meč, jer šta ima da se zameri timu koji je u sedam kola ostvario gol razliku koja broji 20:8, i zauzima prvo mesto na tabeli. Horsens je šesti, a na poslednjem prijateljskom meču u julu poražen je od Kopenhagena sa 3:2.

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VEST HEM – REKSAM (tip 1, kvota 1,60) – početak 21.00

U trci za Vest Bromom, fudbaleri Vest Hema nemaju pravo na grešku protiv čvrstog Reksama. Iako gosti retko gube – imaju samo jedan poraz uz četiri remija – muči ih realizacija u napadu. Zbog toga se očekuje da će na ovom meču primeniti potpuno odbrambenu taktiku, što će Čekićarima otežati posao.

AZ ALKMAR – VILJEM DRUGI (tip 1, kvota 1,13) - početak 20.00

Domaći tim drži prvu poziciju na tabeli sa maksimalnih 15 bodova iz pet mečeva, dok se Viljem II nalazi na 16. mestu sa samo jednim osvojenim bodom. Predvođen sjajnim Ro-Zanđelom Dalom, AZ Alkmaar u proseku beleži čak osam udaraca u okvir gola po utakmici, što jasno ukazuje na njihovu ofanzivnu dominaciju u odnosu na rivala.

RID – SALCBURG (tip 2, kvota 1,52) - početak 19.30

Salcburg je drugi na tabeli,a od maksimale ga deli samo remi sa Volfsburgerom, tako da će sasvim sigurno igrati na tri boda u gostima. Rid do sada ima samo jednu pobedu, a reč je o timu koji je do sada, tačnije u prvih pet kola primio čak 10 golova. Ovi podaci ukazuju ko će ovde imati moć apsolutne dominacije.

Napomena: Svi mečevi iz rubrke koji su posebno označeni u tekstu ispunjavaju uslove za Mozzart RELAX pogodnosti.

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