Ilić preskače i Šalke, Lustrineli ga sprema za Bajern

Plan stručnog štaba na čijem čelu je od ovog leta Švajcarac Mauro Lustrineli je da Ilića spreme za 4. kolo. Union će tada gostovati Bajernu u Minhenu, a procena je da bi tada 189 centimetara visoki i snažni napadač mogao da bude od ogromnog značaja.

Uz to, ako bi se požurilo sa njegovim uvođenjem u igru povećao bi se rizik od povrede. Jeste nekadašnji fudbaler Javora, RFS-a, Volerenge i Lila trenirao prethodnih dana, ali još uvek nije dostigao potreban nivo takmičarske forme. Zato, odluka je da ne bude u konkurenciji za večerašnji duel.

20.30: (2,40) Union Berlin (3,50) Šalke (2,85) - MR

A, primetno je da nedostaje Unionu poprilično. Jeste u prva tri meča u novoj sezoni tim iz Berlina postigao ukupno sedam golova (4:2 u Kupu Nemačke protiv drugoligaša Ajntrahta iz Braunšvajga, 3:3 u 1. kolu Bundeslige protiv Ajntrahta iz Frankfurta), ali većinu opasnih šansi je stvorio posle prekida. Veoma malo je kreirano iz igre.

Baš to je Ilićeva glavna karakteristika. On je centarfor kojeg su cele prošle sezone saigrači gađali u organizaciji napada, a potom je on dodatnim pasom razigravao ostale napadače. Zato je i bio jedan od najboljih asistenata u nemačkom fudbalu sa 10 asistencija, a tome je pridodao još pet pogodaka.

Koliko takav tip fudbalera nedostaje ekipi najbolje se videlo prošlog vikenda u Leverkuzenu. Bajer je slavio sa 4:0, a Union nije uspeo da uputi nijedan šut u okvir gola, niti da napravi ijednu ozbiljniju šansu.

Videćemo koliko Marin Ljubičić i Emanuel Late Lat mogu sami protiv Šalkea. Reč je o ekipi koja je loše otvorila prvenstvo, porazom od Augzburga sa 0:3, ali potom je u Gelzenkirhenu otkinula bod Bajernu (0:0). Taj remi sigurno je igračima Šalkea znatno podigao samopouzdanje.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

BUNDESLIGA – 3. KOLO

Petak

20.30: (2,40) Union Berlin (3,50) Šalke (2,85) - MR

Subota

15.30: (3,90) Augzburg (3,70) Bajer Leverkuzen (1,90) - MR

15.30: (1,23) Borusija Dortmund (6,75) Paderborn (11,0) - MR

15.30: (1,70) Frajburg (4,20) Borusija Menhengladbah (4,50) - MR

15.30: (2,35) Hofenhajm (3,75) Štutgart (2,65) - MR

15.30: (2,00) Majnc (3,60) Ajntraht Frankfurt (3,60) - MR

18.30: (2,10) Keln (3,50) Verder (3,40) - MR

Nedelja

15.30: (1,35) RB Lajpcig (5,45) Hamburger (6,80) - MR

17.30: (13,0) Elverzberg (7,75) Bajern (1,18) - MR

***Kvote su podložne promenama