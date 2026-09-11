Žalba nije prošla, Vlahoviću ostao meč suspenzije
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 13:52
Napadač Bešiktaša propušta utakmicu protiv Erzuruma
Taman što mu je krenulo, a Dušan Vlahović mora na prinudnu pauzu. Fudbalski savez Turske odbio je žalbu Bešiktaša, tako da je srpskom napadaču ostala kazna od jedne utakmice van terena.
To znači da će Vlahović propustiti predstojeći duel Bešiktaša sa Erzurumom. Iako se Orlovi sa Bosfora bune i šalju otrovne strelce, možda je srpski napadač ipak dobro prošao, jer je po članu 41 kazna od četiri utakmice pa naviše. Ali, s obzirom da je Dušanu ovo prvi „prestup“ otkako je došao u Istanbul, prošao je sa mečom kazne.
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A, incident koji je koštao Vlahovića dogodio se na velikom derbiju protiv Fenerbahčea. Jedan gest je napravio Srbin prema Milanu Škrinjaru, defanzivcu žuto-plavih, koji je do tada dobro „tukao“ napadača Bešiktaša u svakoj situaciji. I kada je došlo do konflikta na centru terena, Dušan je pokazao slovačkom fudbaleru nešto što su Turci protumačili kao veliku uvredu i pokrenuli postupak.
Bešiktaš je brzometno uložio žalbu, želeći da ima Vlahovića na terenu protiv Erzuruma, ali Savez je odbacio. Posle četiri gola u dve poslednje utakmice velika je šteta što će srpski golgeter morati na mali odmor.
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