Žalba nije prošla, Vlahoviću ostao meč suspenzije

Taman što mu je krenulo, a Dušan Vlahović mora na prinudnu pauzu. Fudbalski savez Turske odbio je žalbu Bešiktaša, tako da je srpskom napadaču ostala kazna od jedne utakmice van terena.

To znači da će Vlahović propustiti predstojeći duel Bešiktaša sa Erzurumom. Iako se Orlovi sa Bosfora bune i šalju otrovne strelce, možda je srpski napadač ipak dobro prošao, jer je po članu 41 kazna od četiri utakmice pa naviše. Ali, s obzirom da je Dušanu ovo prvi „prestup“ otkako je došao u Istanbul, prošao je sa mečom kazne.