Fudbalski globtroter Marko Kerkez: Nova adresa – Lučani
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 13:37
Levi bek se brzo skućio posle odlaska iz Arisa
Jedan brat je u Liverpulu, Miloš Kerkez, a drugi brat, Marko, od danas je u Lučanima.
Fudbalski globtroter Marko Kerkez ekspresno se snašao nakon što je završio saradnju sa Arisom. Kako je danas zvanično objavila Mladost iz Lučana, levi bek je stigao u Dragačaevo i potpisao ugovor.
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Kerkeza je na srpsko fudbalsko nebo najviše vinula afera dok je bio igrač Partizana, jer je zbog jednog njegovog nastupa u crno-belom dresu trener Savo Milošević ušao u sukob sa potpredsednikom Predragom Mijatovićem i zbog toga podneo ostavku.
Vrlo brzo je i Kerkez napustio Humsku, posle odigranog samo tog jednog nastupa za Partizan. Put ga je potom odveo u Aris, ali se ni u Solunu nije naigrao fudbala - samo dva nastupa. U međuvremenu je levi bek bio na pozajmici u holandskoj Fortuni i tamo je skupio četiri odigrane utakmice.
Marko Kerkez je bio član Vojvodine, igrao malo za Spartak, a najviše utakmica je skupio nastupajući za Kabel i Mladost GAT.
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