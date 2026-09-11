Fudbalski globtroter Marko Kerkez: Nova adresa – Lučani

Kerkeza je na srpsko fudbalsko nebo najviše vinula afera dok je bio igrač Partizana, jer je zbog jednog njegovog nastupa u crno-belom dresu trener Savo Milošević ušao u sukob sa potpredsednikom Predragom Mijatovićem i zbog toga podneo ostavku.

Vrlo brzo je i Kerkez napustio Humsku, posle odigranog samo tog jednog nastupa za Partizan. Put ga je potom odveo u Aris, ali se ni u Solunu nije naigrao fudbala - samo dva nastupa. U međuvremenu je levi bek bio na pozajmici u holandskoj Fortuni i tamo je skupio četiri odigrane utakmice.

Marko Kerkez je bio član Vojvodine, igrao malo za Spartak, a najviše utakmica je skupio nastupajući za Kabel i Mladost GAT.