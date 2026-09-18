BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MONAKO – LANS (tip 1, kvota 2,05) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Nakon razočaravajućeg početka sezone, Dino Topmeler je dobio otkaz u Lansu posle svega šest odigranih mečeva. Ulogu šefa stručnog štaba preuzeo je Janik Kahuza, koji će vatreno krštenje imati na izuzetno neugodnom gostovanju. Ipak, Lans poseduje kvalitet, što je i dokazao u duelima sa Slavijom u Ligi šampiona. Zbog toga vodeći Monako, koji deli vrh tabele sa Lilom i Renom, sigurno ne očekuje jednostavan zadatak.

ESPANJOL – ELČE (tip 1, kvota 1,82) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Elče se nalazi u izuzetno teškoj poziciji na samom dnu tabele sa svega dva osvojena boda. Najveća slabost tima je porozna odbrana, o čemu svedoči i negativna gol-razlika od 8:16 nakon šest odigranih kola. Sa druge strane, Espanjol drži stabilniju osmu poziciju uz učinak od dve pobede, jednog remija i tri poraza. Kada se sve sabere, domaćin u ovaj duel ulazi u znatno komfornijoj situaciji, mada tradicija poziva na oprez ako se uzme u obzir da je njihov poslednji okršaj u martu završen bez pobednika – 2:2.

GENT – STANDARD LIJEŽ (tip 1, kvota 1,80) – početak 20.45

Uoči novog okršaja, Gent se nalazi u sjajnoj formi i drži čelnu poziciju koju deli sa Unionom, dok im je jedini sitan kiks u poslednje vreme bio remi sa Genkom. Njihov naredni rival, Standard, pretrpeo je poraz od Vesterloa u prošlom kolu, ali sa stabilnim parametrima (gol-razlika 12:10) i dalje predstavlja opasnog protivnika. Ono što ovaj par čini posebno atraktivnim jeste istorija njihovih duela: Gent je vezao pet pobeda protiv tima iz Liježa, a efikasnost je bila na vrhuncu jer je na četiri od tih pet mečeva prolazila igra 4+.

BAJERN – UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,07) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Očekuje se rutinski posao za aktuelnog šampiona, jer sve osim pobede Bajerna u Minhenu predstavlja senzaciju. Izabranici minhenskog kluba pod imperativom su pobede kako bi poništili remi iz prošlog kola i smanjili zaostatak za vodećim dvojcem, Frajburgom i Dortmundom. Union Berlin za sada deluje nemoćno sa svega jednim bodom i čak deset primljenih golova, zbog čega u ovom duelu imaju status potpunog autsajdera.

RAPID – TIROL (tip 1, kvota 1,40) – početak 19.30

Rapid iz Beča večeras na svom terenu dočekuje Tirol kao favorit, sa tradicijom od 14 pobeda u 19 međusobnih duela. Domaćin je u odličnoj formi i ide na tri boda za ostanak u vrhu tabele, dok će se gosti braniti i šansu tražiti iz kontranapada, a da nisu baš naivni pokazuje njihovo četvrto mesto na tabeli, i podatak da su neporaženi u poslednja tri kola.