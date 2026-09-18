Garsija out - Martines in... De la Fuente: Od deset najboljih golmana sveta, trojica su Španci

Umesto njih, nova lica su Đosep Martines, čuvar mreže Intera, koji je nedavno napravio veliku grešku u prvom poluvremenu susreta sa Realom, da bi u nastavku blistao, Din Hojsen, centralni defanzivac kraljevskog kluba, Fermin Lopes iz prvaka države (bio bi sigurno starter na mečevima Mundijala da se nije povredio pri kraju prošlog prvenstva), kao i napadač Espanjola Roberto Fernandes, uticajan otkako je krenula La Liga, strelac šest golova u isto toliko kola. Fernandes je dobio prednost u odnosu na Karlosa Espija i Serhija Kamelja, takođe efikasnih u uvodnom delu Primere.

„Đoan je povređen, zbog čega smo pozvali Đosepa. Sarađivali smo u reprezentaciji do 21 godine i imamo veliko poverenje u njega. Od deset golmana nominovanih za Zlatnu loptu, trojica su Španci i sva trojica su bila na Svetskom prvenstvu. Imamo puno poverenja u bilo koga od njih. Reč je o trojici od pet najboljih golmana na svetu. Unai Simon je bio najbolji golman na Mundijalu. Možda bi trebalo da mu pružimo nešto više minutaže. S druge strane, došlo je vreme za Roberta i smatramo da se on savršeno uklapa u profil napadača kakav želimo. Što se tiče odbrane, pozdravljam Markosa Ljorentea i u potpunosti poštujem njegovu odluku. Njegovo ponašanje je bilo za primer. Tu poziciju smo veoma dobro pokrili. Bekovi su Poro i Erik Garsija. Tu su i drugi igrači iz selekcije do 21 godine koje bismo mogli da pozovemo ukoliko nam bude potrebno“, potanko je objasnio De la Fuente.

Španci počinju takmičenje 26. septembra duelom sa Engleskom na Vembliju, tri dana kasnije će na stadionu Ramon Sančes Pishuan ugostiti Hrvatsku, potom će 3. oktobra u Ovijedu sačekati Češku, a 6. oktobra igrati na Poljudu.

Spisak reprezentacije Španije za Ligu nacija...

Golmani: Unai Simon (Bilbao), David Raja (Arsenal), Đosep Martines (Inter);

Defanzivci: Pedro Poro (Totenhem), Erik Garsija (Barselona), Pau Kubarsi (Barselona), Emerik Laport (Bilbao), Mark Pubilj (Atletiko), Din Hojsen (Real), Mark Kukurelja (Real), Alehandro Grimaldo (Atletiko);

Vezisti: Rodri (Barselona), Martin Subimendi (Arsenač), Pedri (Barselona), Fabijan Ruis (PSŽ), Mikel Merino (Arsenal), Aleks Baena (Atletiko), Fermin Lopes (Barselona);

Napadači: Niko Vilijams (Bilbao), Jeremi Pino (Kristal Palas), Mikel Ojarsabal (Sosijedad), Feran Tores (PSŽ), Roberto Fernandes (Espanjol), Dani Olmo (Barselona), Lamin Jamal (Barselona), Viktor Munjos (Liverpul).