Šolak kupio još jedan fudbalski klub
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 13:59
Srpski biznismen je posle Sautemptona, Geztepea i Valensijana postao većinski vlasnik Zabar Sent Patrika, prvoligaša sa Malte
Povećava se grupacija Sport Republika, koja je u vlasništvu srpskog biznismena Dragana Šolaka. Još jedan fudbalski klub joj je zvanično pridodat. Posle Sautemptona, Geztepea i francuskog Valensijana pomenuta grupacija je kupila većinske deonice premijerligaša sa Malte Zabar Sent Patrika.
Reč je o klubu koji je prošle sezone jedva izborio opstanak u elitnom rangu, pobedom nad Tarksijenom (2:0) u baražu. Ni u novi šampionat nije krenuo preterano dobro, posle pet kola je 10. na tabeli sa pet poena.
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Kapiten Zabara je nekadašnji štoper Jagodine i Dubočice Strahinja Jovančić. Za taj klub igraju i trojica Hrvata, Patrik Mohorović, Karlo Bručić i Miloš Jovičić. Za 114 godina postojanja Zabar nikada nije osvojio nijedno takmičenje.
“Na jučerašnjoj sednici napravljen je odlučujuć korak ka novom, profesionalnijem poglavlju naše duge istorije. Želimo dobrodošlicu gospodinu Draganu Šolaku i njegovoj grupi investitora, zajedno sa našim predsednikom gospodinom Rajanom Otom. Njihov rad će pomoći da Zabar Sent Patrik dostigne viši nivo, na terenu i van njega. Budućnost počinje sad”, navodi se u saopštenju kluba.
18.00: (4,50) Zabar Sent Patrik (3,45) Birkirkara (1,75)
Podsetimo, Šolak je prošle godine želeo da kupi i Levski iz Sofije, ali nije uspeo da se dogovori sa Bugarima i taj posao je propao.
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