Šolak kupio još jedan fudbalski klub

Povećava se grupacija Sport Republika, koja je u vlasništvu srpskog biznismena Dragana Šolaka. Još jedan fudbalski klub joj je zvanično pridodat. Posle Sautemptona, Geztepea i francuskog Valensijana pomenuta grupacija je kupila većinske deonice premijerligaša sa Malte Zabar Sent Patrika.

Reč je o klubu koji je prošle sezone jedva izborio opstanak u elitnom rangu, pobedom nad Tarksijenom (2:0) u baražu. Ni u novi šampionat nije krenuo preterano dobro, posle pet kola je 10. na tabeli sa pet poena.