Džasper još čeka na šansu u Belgiji
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 13:40
Nekadašnji fudbaler Železničara iz Pančeva će najverovatnije biti na klupi Standarda ovog petka od 20.45 časova protiv Genta
Susret između Genta i Standarda iz Liježa ovog petka od 20.45 časova otvoriće 7. kolo belgijskog šampionata. Na toj utakmici ćemo posebnu pažnju obratiti na izmene trenera gostujućeg tima Vensana Evrara, konkretno po pitanju do nedavno jednog od najboljih fudbalera Mozzart Bet Superlige Srbije Silvestera Džaspera.
Ovaj 25-godišnji krilni napadač je letos došao u Lijež iz pančevačkog Železničara, a za njegovu slobodu Standard je platio 1.000.000 evra. Samo je za Salijea Drameha iz Lilestrema dao više, 2.200.000 evra.
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Zasad je Džasper sakupio samo dva nastupa. Sredinom avgusta je ušao u igru u nadoknadi vremena protiv Serkl Briža (2:2), a zatim je četiri Standardnove utakmice presedeo na klupi. Tu seriju je prekinuo prošlog vikenda u u porazu od Vesterloa (2:4) pošto je ušao u igru u 61. minutu umesto Bernarda Engena.
U momentu kada je Englez sa bugarskim pasošem kročio na teren Vesterlo je vodio sa 2:0. Standard je u narednih 10 minuta izjednačio golovima Sisea Sandre i Adnana Abida, ali je na kraju primio još dva gola i ipak izgubio.
20.45: (1,80) Gent (3,60) Standard Lijež (4,60)
Sada Standard igra protiv mnogo težeg rivala. Gent je jedan od dva tima u belgoijskom prvenstvu koji još nije poražen, posle pet vezanih trijumfa u prošlom kolu je odigrao 1:1 sa Genkom. Svakako, Džasper se nada minutima.
Naravno, Gent pratimo zbog Crvene zvezde, pošto će se ta dva kluba sastati 26. novembra u Ligi konferencije. No, još je rano za neke ozbiljnije analize belgijskog predstavnika.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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BELGIJA 1- 7. KOLO
Petak
20.45: (1,80) Gent (3,60) Standard Lijež (4,60)
Subota
16.00: (2,15) Leven (3,45) La Luvjer (3,35)
18.15: (1,78) Šarlroa (3,70) Serkl Briž (4,50)
20.45: (1,80) Anderleht (3,60) Zulte (4,60)
20.45: (2,75) Lomel (3,35) Mehelen (2,55)
Nedelja
13.30: (5,20) Antverpen (4,00) Union Sen Žiloaz (1,65)
16.00: (1,70) Sint Trojden (3,90) Vesterlo (4,80)
18.30: (1,50) Klub Briž (4,40) Genk (6,50)
19.15: (2,70) Kortrajk (3,35) Beveren (2,60)
***Kvote su podložne promenama