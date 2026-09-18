Džasper još čeka na šansu u Belgiji

Zasad je Džasper sakupio samo dva nastupa. Sredinom avgusta je ušao u igru u nadoknadi vremena protiv Serkl Briža (2:2), a zatim je četiri Standardnove utakmice presedeo na klupi. Tu seriju je prekinuo prošlog vikenda u u porazu od Vesterloa (2:4) pošto je ušao u igru u 61. minutu umesto Bernarda Engena.

U momentu kada je Englez sa bugarskim pasošem kročio na teren Vesterlo je vodio sa 2:0. Standard je u narednih 10 minuta izjednačio golovima Sisea Sandre i Adnana Abida, ali je na kraju primio još dva gola i ipak izgubio.

20.45: (1,80) Gent (3,60) Standard Lijež (4,60)

Sada Standard igra protiv mnogo težeg rivala. Gent je jedan od dva tima u belgoijskom prvenstvu koji još nije poražen, posle pet vezanih trijumfa u prošlom kolu je odigrao 1:1 sa Genkom. Svakako, Džasper se nada minutima.

Naravno, Gent pratimo zbog Crvene zvezde, pošto će se ta dva kluba sastati 26. novembra u Ligi konferencije. No, još je rano za neke ozbiljnije analize belgijskog predstavnika.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

BELGIJA 1- 7. KOLO

Petak

20.45: (1,80) Gent (3,60) Standard Lijež (4,60)

Subota

16.00: (2,15) Leven (3,45) La Luvjer (3,35)

18.15: (1,78) Šarlroa (3,70) Serkl Briž (4,50)

20.45: (1,80) Anderleht (3,60) Zulte (4,60)

20.45: (2,75) Lomel (3,35) Mehelen (2,55)

Nedelja

13.30: (5,20) Antverpen (4,00) Union Sen Žiloaz (1,65)

16.00: (1,70) Sint Trojden (3,90) Vesterlo (4,80)

18.30: (1,50) Klub Briž (4,40) Genk (6,50)

19.15: (2,70) Kortrajk (3,35) Beveren (2,60)

***Kvote su podložne promenama