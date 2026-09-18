Dvojica talentovanih srpskih sinova na spisku mladih Švajcaraca
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 14:04
Još ima nade da bismo mogli da “otmemo” Luna Srdanovića i Andreja Vasovića
Dijaspora je veliki “rezervoar” talentovanih srpskih fudbalera koji bi u budućnosti mogli da nose dres Orlove.
Recimo Lazar Samardžić je pre nekoliko godina izabrao Srbiju, pre toga i Neven Subotić i Zdravko Kuzmanović… Nažalost, Aleksandar Pavlović oko koga je bila “pomama” kada je debitovao za Bajern, izabrao je Nemačku pre zemlje porekla njegovih roditelja i sada je standardni član Pancera, igrao je za Mundijalu ovog leta.
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Talentovani srpski sinovi, defanzivac Lila Lun Srdanović, rođen 2006. i godinu dana mlađi napadač belgijskog šampiona Klub Briža Andrej Vasović dobili su premijerni poziv za mladu reprezentaciju Švajcarske. Dosad su branili boje Sajdžija u kategoriji do 19 godina.
Lun Srdaović je rođen u Ženevi, igra na poziciji desnog beka, a ovog leta je iz Serveta prešao u Lil, ali nije još upisao minute u učesniku Lige šampiona.
Andrej Vasović je prošao takođe sve mlađe kategorije Švajcaraca, rođen je 2007. godine, a takođe je ovog leta promenio sredinu. Iz Lucerna je pojačao Klub Briž, a kao i Srdanović i dalje traži mesto pod suncem u taboru najboljeg belgijskog kluba.
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