Dvojica talentovanih srpskih sinova na spisku mladih Švajcaraca

Talentovani srpski sinovi, defanzivac Lila Lun Srdanović , rođen 2006. i godinu dana mlađi napadač belgijskog šampiona Klub Briža Andrej Vasović dobili su premijerni poziv za mladu reprezentaciju Švajcarske. Dosad su branili boje Sajdžija u kategoriji do 19 godina.

Lun Srdaović je rođen u Ženevi, igra na poziciji desnog beka, a ovog leta je iz Serveta prešao u Lil, ali nije još upisao minute u učesniku Lige šampiona.

Andrej Vasović je prošao takođe sve mlađe kategorije Švajcaraca, rođen je 2007. godine, a takođe je ovog leta promenio sredinu. Iz Lucerna je pojačao Klub Briž, a kao i Srdanović i dalje traži mesto pod suncem u taboru najboljeg belgijskog kluba.

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