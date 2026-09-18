Saša Ilić: Partizan u nikad goroj situaciji

„Očekuje nas izuzetno teško gostovanje. Surdulica je teren na kome je uvek bilo nezgodno, Radnik igra pred vatrenom podrškom sa tribina, agresivna je i izuzetno domaćinska ekipa. Ukoliko ponovimo dobre stvari iz prethodnih utakmica, prvenstveno mislim na agresivnost i jednostavnost u igri, ubeđen sam da smo bliži pobedi od Radnika“, predočio je Saša Ilić.

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Šef stručnog štaba Parnog valjka realan je u proceni stanja u klubu posle dva vezana poraza u derbijima sa Crvenom zvezdom i Vojvodinom.

„Partizan je u nikad goroj situaciji u istoriji. Na tabeli je tu gde jeste. To su činjenice. Pobeda sutra je pod moranje. To s jedne strane može stvoriti kontraefekat, ali s druge strane je dobro jer smo i ja i igrači potpuno svesni situacije u kojoj se nalazimo. Dobro smo radili prethodnih dana, imamo optimizma i nadam se da ćemo sve sa treninga sprovesti u delo.“

Uprkos lošim rezultatima, stanje u ekipi je, makar prema Ilićevim rečima, dobro.

„Momcima nije lako, rezultat je katastrofalan jer smo izgubili obe utakmice. Igračima je teško, svima nam je teško, ali rad u proteklim danima daje mi nadu da možemo da preokrenemo stvari. Radnik je izuzetno disciplinovana i agresivna ekipa koja poklanja mnogo pažnje duelima i drugim loptama. Ubeđen sam da imamo kvalitetniji pojedinačni sastav, ali bez borbe i borbenosti biće nam izuzetno teško.“

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Iako napad još i funkcioniše, odbrana ograničava crno-bele da beleže bolje rezultate, jer neprestano prima golove i na svakoj utakmici od početka prvenstva matirana je makar po jednom.

„Skoro na svakoj utakmici na našem stadionu imali smo stopostotne šanse koje nismo iskoristili, a već posle nekoliko minuta stizala bi kazna. Fudbaleri moraju da igraju jednostavnije i da ne budu sebični. U ovakvoj situaciji, prva iskorišćena šansa bi nam mnogo značila na psihološkom planu. Zato moramo da uđemo u meč izuzetno agresivno i borbeno. Da radimo sa dosta optimizma, a ako se to desi, imamo veliku šansu da pobedimo.“

Jedan detalj ovog leta u Partizanu je konstanta — podrška Grobara.

„Hvala navijačima na podršci, praštaju i meni i igračima, ali ako rezultati budu ovakvi, i tom strpljenju će doći kraj. Zato moramo već od sutra da krenemo sa serijom pobeda, jer nam tabela ne dozvoljava drugačije razmišljanje. Sreća se zaslužuje, verovatno neke stvari ne radimo kako bi trebalo. Činjenica je da dosta promašujemo, a isto tako da nam se lopta nije odbila gde hoćemo, primamo golove iz rikošeta i autogolove, ali verujem da ćemo ponašanjem, radom i odnosom zaslužiti da se sreća okrene u našu korist. Koliko god da je teška situacija, znam da nas navijači neće izdati ni u Surdulici i nadam se da ćemo im se odužiti osvajanjem tri boda“, zaključio je Saša Ilić.