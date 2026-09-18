Nemanja Radonjić prihvatio ponudu iz Indonezije!
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 13:56
Tako bar tvrde insajderi iz Džakarte
Prvo je to bila obična glasina, ali kasnije je počelo ozbiljno da se kuva. Do te mere da pojedini novinari i insajderi iz Azije više nemaju dilemu: Nemanja Radonjić prihvatio je ponudu Persidža iz Džakarte i tokom narednih dana trebalo bi da potpiše ugovor sa pomenutim klubom.
Poznati su i neki detalji. Radonjić bi trebalo da potpiše ugovor na godinu dana, uz opciju da saradnja bude produžena na još 12 meseci. Persidža Džakarta je najuspšeniji klub iz Indonezije i ima ambiciju da se vrati u vrh tamošnjeg fudbala posle trećeg mesta u prethodnoj takmičarskoj godini.
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Zanimljivo je da je Srbija postala jedno od omiljenijih tržišta za Persidž ovog leta. Za taj klub je posle nekoliko uspešnih godina u Legiji iz Varšava potpisao i nekadašnji štoper Crvene zvezde Radovan Pankov.
Dakle, imao bi Radonjić potencijalno društvo i nekog ko bi mu olakšao prve dane u azijskom fudbalu.
Iza Nemanja Radonjića je težak period. Poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je za Crvenu zvezdu još krajem januara, kada je ušao protiv Selte iz Viga. Vrlo brzo tadašnji trener Dejan Stanković ga je suspendovao zbog kršenja klupske discipline. I nije ga više vraćao u takmičarski tim, mada je kasnije pričao da žali što mu nije pružio još jednu šansu.
Očekivalo se da Radonjić, i pored jako teškog perioda, pronađe klub u Evropi i pokuša da resetuje karijeru. Međutim, brojni problemi uticali su na interesovanje klubova sa Starog kontinenta.
Nemanja Radonjić stasao je u omladinskoj školi Partizana, bio je u Romi, Čukaričkom, dva puta u Crvenoj zvezdi, u Olimpiku iz Marselja, Herti, Benfici, Torinu, Majorki... Osim na momente na Marakani, nigde se posebno nije istakao. Za Srbiju je odigrao 46 mečeva i postigao pet golova.