Nemanja Radonjić prihvatio ponudu iz Indonezije!

Zanimljivo je da je Srbija postala jedno od omiljenijih tržišta za Persidž ovog leta. Za taj klub je posle nekoliko uspešnih godina u Legiji iz Varšava potpisao i nekadašnji štoper Crvene zvezde Radovan Pankov.

Dakle, imao bi Radonjić potencijalno društvo i nekog ko bi mu olakšao prve dane u azijskom fudbalu.

Iza Nemanja Radonjića je težak period. Poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je za Crvenu zvezdu još krajem januara, kada je ušao protiv Selte iz Viga. Vrlo brzo tadašnji trener Dejan Stanković ga je suspendovao zbog kršenja klupske discipline. I nije ga više vraćao u takmičarski tim, mada je kasnije pričao da žali što mu nije pružio još jednu šansu.

Očekivalo se da Radonjić, i pored jako teškog perioda, pronađe klub u Evropi i pokuša da resetuje karijeru. Međutim, brojni problemi uticali su na interesovanje klubova sa Starog kontinenta.

Nemanja Radonjić stasao je u omladinskoj školi Partizana, bio je u Romi, Čukaričkom, dva puta u Crvenoj zvezdi, u Olimpiku iz Marselja, Herti, Benfici, Torinu, Majorki... Osim na momente na Marakani, nigde se posebno nije istakao. Za Srbiju je odigrao 46 mečeva i postigao pet golova.