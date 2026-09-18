Maleni Elče – najmalerozniji klub u Primeri

U poslednjem kolu, takođe na svom terenu, gubio je 0:2 od velikog Reala, stigao u nastavku do 2:2, ali je Murinjov džoker Espi doneo trijumf Kraljevićima. I na San Mamesu je dugo Elče vodilo, a 11 minuta pre kraja autogolom je ostalo bez dva boda.

21.00: (1,80) Espanjol (3,60) Elče (4,60) MR

Oba boda u dosadašnjem toku Primere Elče je osvojio na gostovanjima, a u prvom meču sedmog kola ovog petka (21.00) gostuje u Barseloni solidnom Espanjolu koji je u gornjem delu tabele, na sedmom mestu, i mogao bi tim Marka Dmitrovića da se bori za izlazak na međunarodnu scenu.

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Trener domaćeg tima Manolo Gonzales ne može da računa na Kika Garsiju i Havija Puada, dok je El Hilali suspendovan zbog kartona. U startnu postavu se ustalio nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić, koji je u smiraj prelaznog roka stigao u plavo-beli dres Barselone iako je bio jednom nogom u grčkom PAOK-u.

Na kormilu Elčea se nalazi Argentinac Martin Anselmi, koji je imao neuspešnu epizodu u Portu. Promenio je Gaučos tokom sezone formaciju svoje ekipe. Umesto trojice štopera, sada igra nešto defanzivnije sa četvoricom u poslednjoj liniji. Očigledno, veliki broj primljenih golova naterao je Anselmija na „plan B”. U napadu ostaju Buenanote i Osorio, dok je jedini van stroja Jago de Santijago.

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

21.00: (1,80) Espanjol (3,60) Elče (4,60) MR

Subota

14.00: (2,40) Osasuna 83,35) Rajo Valjekano (2,95) MR

16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR

18.30: 1,90) Selta (3,50) Rasing Santander (4,10) MR

21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR

Nedelja

14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR

16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR

18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR

18.30: (3,50) Deportivo (3,45) La Korunja Betis (2,10) MR

21.00: (2,75) Valensija (3,30) Sosijedad (2,60) MR

***kvote su podložne promnenama