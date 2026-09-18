Maleni Elče – najmalerozniji klub u Primeri
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 13:24
Dvaput “fenjeraš” ostajao bez bodova u sudijskoj nadoknadi, u finišu primio gol na San Mamesu… Espanjol bliži trijumfu ovog petka (21.00) u prvom meču sedmog kola Primere
Pogled na tabelu Primere posle šest kola kaže da je Elče “fenjeraš”. Ovaj maleni klub je prošle sezone uspeo da se spasi ispadanja, ali ove će imati velike muke da zadrži status u najboljem društvu španskog fudbala. Ubedljivo je primio najviše golova u ligi, čak 16 na šest utakmica, ali je i dao osam, koliko je recimo postigao i trećeplasirani Betis.
Igra je bolja od rezultata. Naime, malo je nedostajalo da Elče na kontu ima neki bod više i da bude čak na sredini tabele. Dvaput je poražen u poslednjim trenucima meča, prvo od Sosijedada na svom terenu. Gubio je od tima iz San Sebastijana 0:2, uspeo da izjednači i sa igračem više primio gol. Hrvat Petar Sučić je bio čovek odluke za plavo-bele.
Izabrane vesti
U poslednjem kolu, takođe na svom terenu, gubio je 0:2 od velikog Reala, stigao u nastavku do 2:2, ali je Murinjov džoker Espi doneo trijumf Kraljevićima. I na San Mamesu je dugo Elče vodilo, a 11 minuta pre kraja autogolom je ostalo bez dva boda.
21.00: (1,80) Espanjol (3,60) Elče (4,60) MR
Oba boda u dosadašnjem toku Primere Elče je osvojio na gostovanjima, a u prvom meču sedmog kola ovog petka (21.00) gostuje u Barseloni solidnom Espanjolu koji je u gornjem delu tabele, na sedmom mestu, i mogao bi tim Marka Dmitrovića da se bori za izlazak na međunarodnu scenu.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Trener domaćeg tima Manolo Gonzales ne može da računa na Kika Garsiju i Havija Puada, dok je El Hilali suspendovan zbog kartona. U startnu postavu se ustalio nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić, koji je u smiraj prelaznog roka stigao u plavo-beli dres Barselone iako je bio jednom nogom u grčkom PAOK-u.
Na kormilu Elčea se nalazi Argentinac Martin Anselmi, koji je imao neuspešnu epizodu u Portu. Promenio je Gaučos tokom sezone formaciju svoje ekipe. Umesto trojice štopera, sada igra nešto defanzivnije sa četvoricom u poslednjoj liniji. Očigledno, veliki broj primljenih golova naterao je Anselmija na „plan B”. U napadu ostaju Buenanote i Osorio, dok je jedini van stroja Jago de Santijago.
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
21.00: (1,80) Espanjol (3,60) Elče (4,60) MR
Subota
14.00: (2,40) Osasuna 83,35) Rajo Valjekano (2,95) MR
16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR
18.30: 1,90) Selta (3,50) Rasing Santander (4,10) MR
21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR
Nedelja
14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR
16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR
18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR
18.30: (3,50) Deportivo (3,45) La Korunja Betis (2,10) MR
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promnenama