BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

Siti ima šansu, posle kiksa Arsenala u Brajtonu (0:3), da se osamostali na čelu Premijer lige. Sanderlend je pre tri dana na premijeri Lige Evrope pobedio AZ Alkmar sa 1:0. Građani su četiri meča bez primljenog gola u svim takmičenjima, a prošle nedelje su pokorili Old Traford spornim golom Erlinga Halanda.

MILAN – LEČE (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Kriza Amorimovog Milana, tri meča bez pobede, dva remija u Seriji A protiv Juventusa u Torinu i Lacija u Rimu i poraz od Benfike na startu Lige Evrope na San Siru (0:2). Rosonerima treba pobeda, da se probudi skupo plaćeni napadač, Portugalac Gonsalo Ramos.

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FROZINONE – KOMO (tip 2, kvota 1,50) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Tim Seska Fabregasa bio je sjajan prošle sezone, izborio premijernu Ligu šampiona, a i ove igra lepršavo, efikasno na gol više. Blistaju Niko Pas i Martin Baturina… Komo bi mogao čak i da se umeša u borbu za skudeto. Ako pobedi novajliju u Frozinoneu, tim iz Lombardije će da se pridruži na čelu Romi, Interu i Laciju.

AZ ALKMAR – TELSTAR (tip 1, kvota 1,22) – početak 14.30

AZ jedini diše za vratom lideru PSV iz Ajndhovena. Imao je pet vezanih pobeda, ali je kiksnuo protiv Vilema Drugog na svom terenu (1:1). Pre tri dana je jedan od tri neporažena tima u Erediviziji izgubio na Ostrvu na Stadionu svetlosti od Sanderlenda u prvom kolu Lige Evrope (0:1). Telstar je u donjem delu tabele, sa samo jednom pobedom.

VILJAREAL – LEVANTE (tip 1, kvota 1,53) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Loš početak Viljareala u Primeri, ali najava buđenja Žute podmornice je pobeda u Malagi pre tri dana sa 3:1. Levante zbog poplavljenog terena u Valensiji nije igrao sa Bilbaom u prošlom kolu. Viljareal juri prvi trijumf pred svojim navijačima ove sezone, posle poraza od Deportiva La Korunje i Betisa.Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.

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