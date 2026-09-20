Glazgovom vladaju Policajci! Rendžers drugi put u nedelju dana razbio najvećeg rivala
Vreme čitanja: 4min | ned. 20.09.26. | 15:02
Ovaj put rezultatski ne tako ubedljivo kao u Liga kupu, ali igrom toliko da su se navijači Seltika već posle prvog poluvremena okrenuli protiv svojih
Da li je Seltikovoj dominaciji došao kraj? Tabela ne govori tako, pošto Kelti posle sedam kola imaju dva boda više od Rendžersa, ali na terenu smo dvaput u samo nedelju dana videli potpuno drugačiju sliku. Prvo u četvrtfinalu Liga kupa, a danas i u prvenstvenom okršaju, Policajci su razbili najvećeg rivala. Ove nedelje rezultatski ne tako ubedljivo kao prošle, kada je bilo 3:0, ali dovoljno da se upišu tri boda - 1:0 (1:0).
Održala je ekipa Dereka Mekinsa još jedan čas iz modernog fudbala. Igrala brzo, konkretno, na momente i vrlo atraktivno. Iako je vodila od 33. minuta nije se povukla pred krcatim tribinama svojih verovatno najvećih mrzitelja. Doduše, zvižduci domaćim igračima po završetku prvog poluvremena malo su relaksirali atmosferu za igrače Rendžersa, a Seltikovim nabili dodatan pritisak. Nije ekipa Martina O'Nila umela sa tim da se nosi.
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Po povratku sa odmora Seltik jeste prvi zapretio, kada je Ivor Pandur fantastično intervenisao na šut glavom Kolbija Donovana, ali je sve posle toga izgledalo kao da je Rendžers taj koji juri gol, a Seltik ekipa koja čuva prednost. Apsolutnu inicijativu imali su gosti i konstantnim pritiskom držali rivala daleko od svog gola. Bila je igra Rendžersa klasičan primer teorije da je napad najbolja odbrana.
Tek u par navrata uspeli su Seltikovi igrači da zaprete iz kontre, dok su na drugoj strani terena gosti mogli i do ubedljivije pobede. Čak su i uspeli da po drugi put zatresu mrežu Finca Viljamija Sinisala, ali se Južnoafrikanac Olvetu Mahanja poslužio rukom pre nego što je uputio sjajan šut sa dvadesetak metara.
Presudan je bio detalj iz 33. minuta, kada je Rajan Naderi reagovao na odbitak posle odbrane Sinisala nakon kornera i šuta Minsua Kima.
Uz šansu Donovana s početka drugog poluvremena, domaćini su do pogotka mogli i posle šuta bivšeg igrača Arsenala Kirana Tirnija u 30. minutu, kada je prečka bila saveznik Rendžersu. Baš kao i stativa Seltiku nedugo potom, na pokušaj Gasame.
Treba pomenuti i da Seltik jeste zatresao mrežu rivala, već u šestom minutu posle centaršuta iz slobodnjaka, međutim, očigledan je bio ofsajd Skejlsa koji je odigrao povratno dodavanje za nesuđenog strelca Trastija.
Ovo je treći uzastopni poraz Seltika, pošto je između dva Old Firma poražen i od Ferencvaroša u Ligi Evrope (1:3), takođe kod kuće. Uzdrmaće loša serija klupu legendarnom Martinu O'Nilu, a posle reprezentativne pauze slede okršaji sa Madervilom u gostima, pa Benfikom u Lisabonu, a onda na Seltik Park stiže i Harts željan osvete zbog izbijene titule iz ruku prošle sezone. Teški dani su pred trenerom Seltika i njegovim stručnim štabom, koji je već u uvodnim minutima današnje utakmice imao žustru raspravu sa kolegama iz Rendžersa.
U prethodnih 15 godina Seltik je čak 14 puta bio šampion Škotske, a Rendžers samo jednom. Po viđenom u međusobnom odnosu snaga na startu sezone i imajući u vidu trenutnu krizu zeleno-belih, među navijačima Policajaca je euforija i ubeđenje da će se dominacija rivala u vidu pet uzastopnih titula konačno okončati.
Kakvo je raspoloženje među pristalicama Rendžersa videli smo pre današnje utakmice. Zbog incidenata prošle sezone, FS Škotske odlučio je da u tekućoj zabrani gostujuće navijače na Old Firmu, pa pre nedelju dana u Liga kupu na Ajbroksu nije bilo zeleno-belih obeležja, kao ni danas na Seltik Parku. Umesto toga, Rendžersovi navijači okupili su se jutros ispred svog stadiona i uz pesme i bakljadu ispratili autobus sa igračima Policajaca na "put" od šest i po kilometara. Po pobedu, koja nije izostala. Nažalost, bez srpskih fudbalera kao aktera. Vanja Dragojević je ponovo presedeo meč na klupi, dok Kosta Nedeljković opet nije bio u protokolu.
ŠKOTSKA 1 – 7. KOLO
Subota
Kilmarnok – Harts 1:1 (1:0)
/Mekart 16ag – Kingsli 86/
Dandi – Madervel 2:1 (2:1)
/Vestli 23pen, Fink 40 – Lauri 45/
Hibernijan – Aberdin 1:1 (0:1)
/Bojl 62pen – Nisbet 17/
Sent Džonston – Falkirk 1:1 (0:0)
/Alić 90+6 – Ros 60/
Sent Miren – Dandi Junajted 0:3 (0:3)
/Rendal 6, Kameron 12, Čiubotaru 45/
Nedelja
Seltik - Rendžers 0:1 (0:1)
/Naderi 33/