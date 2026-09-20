Glazgovom vladaju Policajci! Rendžers drugi put u nedelju dana razbio najvećeg rivala

Po povratku sa odmora Seltik jeste prvi zapretio, kada je Ivor Pandur fantastično intervenisao na šut glavom Kolbija Donovana, ali je sve posle toga izgledalo kao da je Rendžers taj koji juri gol, a Seltik ekipa koja čuva prednost. Apsolutnu inicijativu imali su gosti i konstantnim pritiskom držali rivala daleko od svog gola. Bila je igra Rendžersa klasičan primer teorije da je napad najbolja odbrana.

Tek u par navrata uspeli su Seltikovi igrači da zaprete iz kontre, dok su na drugoj strani terena gosti mogli i do ubedljivije pobede. Čak su i uspeli da po drugi put zatresu mrežu Finca Viljamija Sinisala, ali se Južnoafrikanac Olvetu Mahanja poslužio rukom pre nego što je uputio sjajan šut sa dvadesetak metara.

Presudan je bio detalj iz 33. minuta, kada je Rajan Naderi reagovao na odbitak posle odbrane Sinisala nakon kornera i šuta Minsua Kima.

Uz šansu Donovana s početka drugog poluvremena, domaćini su do pogotka mogli i posle šuta bivšeg igrača Arsenala Kirana Tirnija u 30. minutu, kada je prečka bila saveznik Rendžersu. Baš kao i stativa Seltiku nedugo potom, na pokušaj Gasame.

Treba pomenuti i da Seltik jeste zatresao mrežu rivala, već u šestom minutu posle centaršuta iz slobodnjaka, međutim, očigledan je bio ofsajd Skejlsa koji je odigrao povratno dodavanje za nesuđenog strelca Trastija.

Ovo je treći uzastopni poraz Seltika, pošto je između dva Old Firma poražen i od Ferencvaroša u Ligi Evrope (1:3), takođe kod kuće. Uzdrmaće loša serija klupu legendarnom Martinu O'Nilu, a posle reprezentativne pauze slede okršaji sa Madervilom u gostima, pa Benfikom u Lisabonu, a onda na Seltik Park stiže i Harts željan osvete zbog izbijene titule iz ruku prošle sezone. Teški dani su pred trenerom Seltika i njegovim stručnim štabom, koji je već u uvodnim minutima današnje utakmice imao žustru raspravu sa kolegama iz Rendžersa.