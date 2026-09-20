Bizarna pobeda Sutjeske – kraj u 79. minutu zbog mraka (VIDEO)

Sutjeska je imala dva gola prednosti, stečenih još u prvom poluvremenu. Najpre je Marko Šimun u 29. minutu postigao sjajan gol direktno iz kornera, da bi zatim u 38. Danilo Ćetković duplirao prednost odličnim udarcem sa distance.

I u nastavku je Sutjeska kontrolisala dešavanja na terenu i verovatno bi ostvarila pobedu i da nije došlo do neobičnog prekida. Odnosno, da naprasno nije nastao potpun mrak na terenu.

„Ako je utakmica stalnog takmičenja morala biti prekinuta iz opravdanih razloga, koji se nisu mogli otkloniti (nevreme, magla, kiša, sneg, dim, prašina, mrak, nestanak struje, požar, poplava, zemljotres i dr.), o čemu odlučuje sudija, ili je prekinuta zbog nastupa dana žalosti, utakmica će se nastaviti i odigraće se preostalo vrijeme, ako je do prekida došlo pre isteka 80% regularnog vremena određenog za igru. Ako je zbog navedenih okolnosti utakmica prekinuta po isteku 80% regularnog vremena određenog za igru, ista će se registrovati postignutim rezultatom“, navodi se u pravilniku Prve lige Crne Gore.

Tih 80 odsto meča prošlo je onog momenta kada je istekao 72. minut, tako da je Sutjeska malo brže nego što se nadala došla do 14. boda.

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CRNA GORA 1 – 9. KOLO

Subota

Budućnost – Petrovac 4:1 (0:0)Ž

/Vujović 57, Vukanić 60, Raspopović 84, Vušurović 90+3 – Faust 77/

Arsenal Tivat – Sutjeska 0:2 (0:2)

/Šimun 29, Ćetković 38/

Nedelja

16.00: (1,63) Otrant (3,60) Jezero (5,30)

19.00: (2,35) Bokelj (3,10) Mladost DG (3,00)

19.00: (2,35) Dečić (3,00) Mornar (3,10)

***Kvote su podložne promenama