Igokea bolja od Ivanovićevog Zenita za kraj VTB Superkupa

Nije ova utakmica dobro počela za Igokeu. Abaligaš se prilično mučio u fazi napada i činilo se da će Zenit kontrolisati tok meča. Četa iz Laktaša je posle prvih 10 minuta imala isto toliko poena zaostatka, ali je usledila reakcija. Igrači Igokee zaigrali su nemerljivo bolje u nastavku i pokazali da imaju kvaliteta da igraju protiv ekipe u kojoj je nekolicina inostranih igrača sa evroligaškim pedigreom.

Nominalni domaćin na ovoj utakmici uspeo je da se konsoliduje do odlaska na veliki odmor, a potom i da zaigra mnogo bolje od rivala u trećem kvartalu. Bio je ovo period igre u kojem je Stefanovićev tim nadoknadio zaostatak i prešao u vođstvo, koje nije ispuštao sve do kraja utakmice. U dresu popularnih Igosa dominirao je triling stranaca. Najzapaženiji bio je ruki Džoel Armotrejding koji je meč završio sa 16 poena, dok ga je od dabl-dabl učinka delio samo skok.

Na istom broju poena zaustavio se najbolji igrač Igokee iz prošle sezone Nejt Pjer Luis, dok je najefikasniji u timu iz Laktaša bio novajlija Roman Pen sa 21 poenom, pet skokova i isto toliko asistencija. Kada je reč o ekipi Zenita, najbolju partiju pružio je nekadašnji evroligaški centar Aleks Pojtre, koji je brojao do 25, uz šest skokova.

Igokea takmičenje u ABA ligi započinje sledećeg vikenda, kada je u nedelju od 19 časova očekuje svojevrsni derbi protiv povratnika u najviši rang regionalne košarke, ekipe Širokog.